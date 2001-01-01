Poniedziałek 11 sierpnia 2025 Kolejna garść informacji dotycząca mobilnych procesorów Nova Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:04 Do sieci trafiła nieoficjalna specyfikacja techniczna zaplanowanych na rok 2026 mobilnych procesorów z rodziny Nova Lake. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, bo plotki i przecieki w tej branży są na porządku dziennym, gdyby nie fakt, że wciąż czekamy na debiut układów Panther Lake, które Nova Lake ma zastąpić. Co więcej jest to już kolejny taki przeciek od Intela. Oznacza to, że albo Intel ma problemy z zachowaniem poufności, albo ktoś bardzo chce, żebyśmy zajęli się czymś innym niż obecne problemy Chipzilli. Tak czy siak dowiadujemy się, że do sprzedaży trafią układy należące do czterech serii: U, H, HX i AX. Wszystkie dostaną po cztery rdzenie LP Arctic Wolf oraz od 2-8 wydajnych rdzeni Coyote Cove i maksymalnie 16 efektywnych Arctic Cove.



Oprócz tego dostaniemy też od 2 do 12 rdzeni Xe3, a w przypadku AX będzie ich aż 48. Portal VideoCardZ przygotował bardzo fajną rozpiskę, którą znajdziecie poniżej:





