AMD odsyła model 5700X3D na emeryturę

Autor: Wedelek | 17:51 Wygląda na to, że AMD po cichu wycofało z oferty procesor Ryzen 7 5700X3D zaprzestając jego produkcji i dystrybucji do partnerów. Zostało tylko to, co już trafiło do sprzedawców, a po wyprzedaniu zapasów użytkownicy zainteresowani upgradem będą musieli albo posiłkować się rynkiem wtórnym albo przeskoczyć na Ryzeny z rdzeniami Zen 4 lub Zen 5. Model 5700X3D swoją premierę miał w styczniu 2024 roku i przez wiele miesięcy był jednym z najpopularniejszych procesorów od AMD. Dzięki połączeniu 8 rdzeni (16 wątków) Zen 3 z pamięcią V-Cache bez problemu doganiał w grach droższe układy, jak Core i9-12900K oraz Ryzen 7600. Dużym plusem tego układu było wsparcie dla pamięci DDR4, które nie dość, że były relatywnie tanie, to na dodatek osoby posiadające już płyty z AM4 mogły relatywnie niskim kosztem unowocześnić swój sprzęt.



Decyzja AMD mimo iż całkowicie racjonalna wyraźnie zmniejsza możliwości ulepszania konstrukcji bazujących na AM4. Z drugiej strony od kilku lat mamy już na rynku platformę AM5, więc większość użytkowników, która planowała wymienić CPU pewnie już to zrobiła.

