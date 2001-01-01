|
SuperMicro i Dell instalują w sprzętach do AI lokalizatory
Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 08:56
|
|Reuters donosi, że władze USA wymusiły na Dellu i Super Micro stosowanie lokalizatorów w przesyłkach zawierających zaawansowane chipy AI, aby monitorować ich trasę i tym samym regulować eksport do innych krajów. Te inne kraje, to oczywiście głównie Chiny, z którymi amerykanie toczą zażartą wojnę ekonomiczną. Oficjalnie chodzi o to by amerykańskie AI nie było wykorzystywane w rozwiązaniach militarnych, a tak naprawdę żeby ograniczyć całkowity rozwój Chin na tym polu. Wracając jednak do samych lokalizatorów, to są one instalowane bezpośrednio w sprzęcie, co radykalnie ogranicza możliwości tzw. równoległego eksportu.
Rząd USA zapowiada również kontrole firm logistycznych współpracujących przy przewozach do Chin, a inżynierowie Super Micro i Dell obiecują wzmocnienie procedur eksportowych oraz współpracę z agencjami federalnymi na rzecz bezpieczeństwa dostaw. Fajnie, że chcą pomóc, choć wątpię, żeby mieli w tym przypadku coś do gadania.
