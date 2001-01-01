Czwartek 14 sierpnia 2025 Apple szykuje MacBooka za około $700?

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 09:11 Pojawia się coraz więcej plotek na temat nowego, przystępnego cenowo MacBooka skierowanego dla mniej wymagających użytkowników. W tym dla sektora edukacji, gdzie świetnie radzą sobie ChromeBooki. Nowe urządzenie miałoby otrzymać 12,9-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 oraz układ SoC A18 Pro. Ten sam, który ma znaleźć się w nadchodzącym iPhonie 16 Pro, tylko pewnie z wyższym limitem energetycznym. Tak skonstruowany laptop mógłby nie tylko długo pracować na baterii przy zastosowaniu stosunkowo małego ogniwa, ale też nie wymaga stosowania skomplikowanego chłodzenia.



W zasadzie, to wystarczyłby niewielki radiator na wzór rozwiązania stosowanego w MacBookach Air. Te same plotki mówią, że nowy MacBook zostanie wyceniony na 599 - 699 dolarów, a jego debiut mógłby mieć miejsce jeszcze w tym roku. Jeśli faktycznie by do tego doszło, to osobiście obstawiam wrześniową konferencję na której Apple pokaże nam nowe smartfony.





