Nietypowa hossa na rynku CPU

Autor: Wedelek | źródło: JPR | 09:25 Według Jon Peddie Research, liczba CPU dostarczonych na rynek w drugim kwartale bieżącego roku wzrosła aż o 7.9% względem Q1 2025. W sumie dostawy na rynek detaliczny i serwerowy przekroczyły 67 milionów sztuk, a największy wzrost zaliczyły chipy dla centrów baz danych i serwerowni - aż +22% licząc rok do roku. Sytuacja ta jest mocno nietypowa, bo zwykle pierwsza połowa roku charakteryzuje się stagnacją lub spadkiem. W sprzedaży pomogły obawy producentów przed wdrożeniem zapowiadanych taryf celnych przez rząd USA, co wywołało masowe przyspieszenie dostaw i wygenerowało nietypową hossę.



W podziale na dostawców Intel utrzymał dominację w segmencie serwerowym z 73% udziałem, choć AMD zanotowało skok z 25% do 27%.



Pytanie co będzie dalej, bo eksperci ostrzegają, że nadchodzące 100% taryfy na importowane układy mogą drastycznie podnieść ceny, a wygra ten, kto ma fabryki zlokalizowane na terenie USA. Na razie tak Intel jak i AMD zabezpieczają już moce przerobowe w fabrykach TSMC w Arizonie, ale nie wiadomo jak dokładnie będzie wyglądał podział w tym aspekcie.





