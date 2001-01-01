Czwartek 14 sierpnia 2025 TSMC wygasza produkcję w starszych FABach

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 09:27 TSMC nie tylko buduje nowe Faby, ale też reorganizuje pracę tych, które posiada, czego najlepszym przykładem jest ogłoszona restrukturyzacja placówek w Hsinchu. W jej ramach koncern zamknie swoją najmniejszą linię produkcyjną półprzewodników i zreorganizuje kilka starszych fabryk. Koncern chce w ciągu dwóch najbliższych lat całkowicie zaprzestać produkcji 6-calowych wafli o średnicy 150 mm i skonsolidować swoje moce produkcyjne na 8-calowych o średnicy 200 mm. Dzięki temu praca ma być bardziej efektywna. Firma rozpoczęła również wygaszanie odlewni azotku galu, używanego w liniach produkcyjnych wafli o średnicy około 200 mm.



Opróżnione budynki mają zostać wyekwipowane w nowy sprzęt i nadal uczestniczyć w łańcuchu dostaw. Oczywiście nie obędzie się bez chwilowego postoju, a tajwańskie media wymieniają Fab 2 i Fab 5 wśród zakładów, w których planowana jest przerwa w regularnej produkcji do 2027 roku. TSMC deklaruje współpracę z klientami w celu przeniesienia produkcji do pobliskich zakładów produkujących wafle o średnicy 200 mm i zachęca do przesiadki na jeszcze większe wafle o średnicy 300mm.

