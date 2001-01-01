Poniedziałek 18 sierpnia 2025 IGP Intela mogą teraz przypisać sobie więcej pamięci VRAM

Autor: Wedelek | źródło: X.com / Intel | 06:01 Intel wprowadził do swoich sterowników nową funkcję nazwaną szumnie Shared GPU Memory Override. Kryje się za nią odświeżony system alokacji pamięci VRAM dla wybranych IGP tej firmy. Dzięki wprowadzeniu SMO układ graficzny może na przypisać do swojego wyłącznego użytku do 87% całej dostępnej pamięci RAM. O tym czy faktycznie będzie to aż tak duży odsetek będzie decydować użytkownik, który ma w tym celu skorzystać ze specjalnego suwaka. Domyślnie Shared GPU Memory Override ma być ustawiony na 57%, a na tę chwilę z funkcji tej będą mogli skorzystać posiadacze układów z serii Intel Core Ultra w zbudowanym NPU.



Opisywane tu rozwiązanie powstało przede wszystkim z myślą o dużych modelach AI, których wydajność zależy między innymi od ilości dostępnej pamięci i jest to odpowiedź na funkcję Variable Graphics Memory znaną z Ryzenów AI. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by z SMO skorzystać również w grach, o ile ktoś będzie na tyle zdeterminowany by grać na układzie IGP.





