Intel szykuje układ Bartlett Lake-S z 12 rdzeniami P?

Poniedziałek 18 sierpnia 2025

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:20 Znów zrobiło się głośno na temat procesorów Bartlett Lake-S. Opisywane układy miałyby być kompatybilne z podstawką LGA1700 i pełnić rolę zbawców Intela, występując od razu w kilku konfiguracjach. Do tej pory poznaliśmy modele ze steppingiem H0, C0 i B0, które mają być złożone z rdzeni wydajnych (P) i efektywnych (E) w ilości maksymalnie 24 – TOPowa konfiguracja miała mieć 8 rdzenie P i 16 rdzeni E, a niedawno użytkownik Xa o nicku Jaykihn dorzucił jeszcze jeden model. Tym razem w wersji A0, pozbawiony rdzeni E i wyposażony tylko w wydajne rdzenie P. Jeśli wierzyć jego doniesieniom rdzeni tych miałoby być aż 12, co z z automatu czyniło by opisywany CPU jednym najmocniejszych modeli w stajni Intela.



Problem w tym, że nie wiadomo czy Bartlett Lake – S w ogóle trafi do sprzedaży, a jeśli tak, to czy będzie można go kupić na rynku detalicznym.



Wszystko wskazuje bowiem na to, że pod tą nazwą kryją się układy profesjonalne skierowane do producentów OEM tworzących rozwiązania dla bardzo konkretnych gałęzi przemysłu. Takich jak sprzęt medyczny, farmy AI czy komputery do wyświetlania treści na telebimach. Zakładając jednak, że Bartlett Lake – S trafi jednak pod strzechy, to układ ten będzie wyposażony w kontroler pamięci typu DDR5 5600MHz z ECC, PCI-Express 5.0 oraz IGP z rdzeniami Xe.







