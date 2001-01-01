Czwartek 21 sierpnia 2025 MSI prezentuje płyty główne GODLIKE X EDITION i serię X870E MAX

Autor: Adam | 10:31 Podczas targów Gamescom 2025 firma MSI zaprezentowała płyty główne z serii X870E MAX oraz specjalną edycję GODLIKE 10th Anniversary, przygotowaną z okazji dziesięciolecia tej linii. Seria GODLIKE zadebiutowała w 2015 roku i od tego czasu była rozwijana jako rozwiązanie kierowane do użytkowników oczekujących rozbudowanych możliwości konfiguracji. W ramach rocznicy wprowadzono model MEG X870E GODLIKE X EDITION, wyposażony w elementy takie jak Dynamic Dashboard III, EZ Link oraz M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 z EZ Slide. Edycja limitowana została przygotowana w liczbie 1000 egzemplarzy, z oznaczeniami rocznicowymi i dodatkowymi akcesoriami kolekcjonerskimi.



Seria AMD X870E MAX oferuje m.in. OC Engine i Direct OC Jumper, które pozwalają na regulację częstotliwości BCLK i zmianę ustawień w czasie rzeczywistym. Modele tej serii obsługują 64 MB pamięci ROM BIOS, Wi-Fi 7, LAN 5G, USB 40 Gbps, a w wybranych wariantach także LAN 10G. Wsparcie dla PCIe 5.0 i M.2 zostało uzupełnione o funkcje ułatwiające montaż, takie jak EZ PCIe Release czy EZ M.2 Installation.







MSI zaprezentowało także nową serię chłodzenia cieczą MPG CORELIQUID P13 z 2,1-calowym wyświetlaczem LCD oraz obudowy MEG MAESTRO 900 i MAG PANO 130R PZ. Model MAESTRO 900 oferuje tacę płyty głównej z możliwością montażu w kilku kierunkach i obsługę chłodzenia niestandardowego, natomiast PANO 130R PZ posiada panoramiczny panel ze szkła hartowanego i obrotowy wspornik PCIe.



Dodatkiem jest akcesorium MAG VIEW XPANDER 12 – ekran o przekątnej 12,3 cala, który można umieścić wewnątrz obudowy lub na biurku. Ofertę uzupełnia biały zasilacz MAG A1000GL PCIE5 WHITE, przygotowany z myślą o obsłudze kart graficznych z serii RTX 5000.

