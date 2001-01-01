Czwartek 21 sierpnia 2025 beyerdynamic: nowe słuchawki MMX 150 i MMX 230 na gamescom 2025

Autor: Adam | 09:38 Niemiecka firma beyerdynamic zaprezentuje na targach gamescom 2025 swoją wizję rozwoju zestawów słuchawkowych przeznaczonych do gier. Dwa nowe modele – MMX 150 wireless i MMX 230 wireless – zadebiutują w Kolonii. Zwiedzający będą mogli przetestować MMX 150 wireless przy stanowiskach gamingowych, natomiast MMX 230 wireless zostanie pokazany w ramach specjalnej wystawy. We współpracy z Freaks 4U Gaming, beyerdynamic przygotuje cztery stanowiska w hali 8 wyposażone w słuchawki MMX 150 wireless. Odwiedzający będą mogli sprawdzić działanie urządzeń podczas rozgrywek. MMX 230 wireless zostanie pokazany jako nowy model w serii MMX. Dodatkowo na targach znajdzie się 46 sztuk słuchawek MMX 300 PRO w strefie free-to-play.



MMX 150 wireless – słuchawki do grania i codziennego użytku



MMX 150 wireless to model przeznaczony zarówno do gier, jak i innych aktywności, takich jak słuchanie muzyki czy oglądanie seriali. Użytkownicy mogą dostosować charakterystykę dźwięku za pomocą aplikacji beyerdynamic.



Zastosowano 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny, który pozwala na szczegółowe odwzorowanie dźwięków. Opóźnienie wynosi około 30 milisekund przy użyciu dołączonego dongla. Istnieje również możliwość połączenia przez Bluetooth® 5.3. Obsługiwane kodeki LC3 umożliwiają energooszczędną transmisję i wydłużają czas pracy baterii do 50 godzin.







Od zestawu gamingowego do słuchawek codziennych



Mikrofon META VOICE w MMX 150 wireless umożliwia rejestrowanie głosu i regulację jego ustawienia. Ramię mikrofonu można odłączyć, przekształcając zestaw w słuchawki do codziennego użytku.



Wbudowany mikrofon wykorzystuje przetwornik elektretowy o zakresie 20–20 000 Hz i może być wyciszany. Funkcja sidetone pozwala użytkownikowi słyszeć własny głos w czasie rzeczywistym. Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym oraz arktycznej bieli.



Konstrukcja i wygoda



MMX 150 wireless został zaprojektowany z wykorzystaniem wymiennych poduszek z weluru. Ważą 336 gramów, co pozwala na długie korzystanie bez nadmiernego obciążenia.



MMX 230 wireless – dźwięk i niskie opóźnienia



MMX 230 wireless wyposażono w 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny i system aktywnej redukcji szumów (ANC). Zastosowano technologię Bluetooth® 6.0, która obsługuje szybkie połączenia i minimalizuje opóźnienia.



Pierwszy model z wymienną baterią



MMX 230 wireless to pierwszy zestaw gamingowy marki z możliwością wymiany baterii. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 60 godzin. Model obsługuje różne źródła dźwięku, w tym PC, konsole i interfejsy audio.



Dzięki funkcji ENC (Environmental Noise Cancellation) mikrofon redukuje hałasy otoczenia. Konstrukcja obejmuje wyściełany pałąk i welurowe nauszniki. Waga słuchawek to 320 gramów. Dostępne są w kolorze czarnym oraz arktycznej bieli.



Dwa modele – jedno podejście



„Dzięki MMX 150 wireless i MMX 230 wireless rozszerzamy portfolio o dwa produkty, które odpowiadają różnym poziomom zaawansowania graczy, ale mają wspólny cel – połączenie funkcjonalności i codziennego użytku” – mówi Jan Salau, Product Manager w firmie beyerdynamic.



Dostępność i ceny



Oba modele trafią do sprzedaży w czwartym kwartale 2025 roku za pośrednictwem sklepu internetowego beyerdynamic, Amazon oraz w wybranych sklepach stacjonarnych:



MMX 150 wireless – 749 zł (z VAT)



MMX 230 wireless – 999 zł (z VAT)



Części zamienne i nauszniki będzie można zakupić oddzielnie.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



