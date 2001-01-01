Czwartek 21 sierpnia 2025 TP-Link Tapo H500, C560WS i C260 – nowe urządzenia do monitoringu i smart home

Autor: Adam | 09:49 TP-Link rozszerza serię Tapo o trzy nowe urządzenia – centralę Tapo H500 oraz kamery Tapo C560WS i Tapo C260. Nowości można wykorzystać jako element systemu monitoringu domu lub części ekosystemu smart home. Centrala Tapo H500 obsługuje do 16 kamer i 64 czujników, a także oferuje lokalne przechowywanie nagrań i integrację ze standardem Matter. Kamera Tapo C560WS przeznaczona jest do użytku na zewnątrz i umożliwia nagrywanie w jakości 4K, również w nocy. Model Tapo C260 to rozwiązanie do wnętrz, które obsługuje szeroki zakres obrotu i dwukierunkową komunikację audio. Urządzenia trafiły do sprzedaży w cenie od około 250 do 630 zł.



TP-Link zaprezentował trzy nowe urządzenia z serii Tapo: kamery Tapo C560WS i Tapo C260 oraz centralę domową Tapo H500. Produkty te można wykorzystać zarówno w roli elementu systemu monitoringu, jak i części większego ekosystemu smart home.



Tapo H500 – centrala domowa







Tapo H500 umożliwia połączenie w jednym systemie do 16 kamer i 64 czujników Tapo. Urządzenie ma 16 GB wbudowanej pamięci eMMC, z opcją rozszerzenia o dysk HDD/SSD do 16 TB. System działa lokalnie i obsługuje szyfrowanie AES 128 i TLS 1.2. Funkcje AI obejmują rozpoznawanie twarzy, detekcję osób, zwierząt i pojazdów, a także agregację zdarzeń z różnych kamer. Urządzenie jest kompatybilne ze standardem Matter, co pozwala integrować je z innymi elementami smart home. Posiada również wyjście HDMI do podglądu obrazu na telewizorze oraz syrenę o głośności 110 dB, którą można wykorzystać np. jako element systemu alarmowego.



Tapo C560WS – kamera zewnętrzna







Tapo C560WS to kamera obrotowa Wi-Fi rejestrująca obraz w rozdzielczości 4K 8MP. Wyposażono ją w przetwornik Starlight, umożliwiający rejestrowanie kolorowego obrazu nocą. Klasa szczelności IP66 chroni przed deszczem i kurzem. Kamera obsługuje ruch w zakresie 360° w poziomie i 98° w pionie, a łączność Wi-Fi 6 zmniejsza opóźnienia podczas podglądu na żywo. Funkcje obejmują rozpoznawanie twarzy, detekcję ruchu, mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej.



Tapo C260 – kamera wewnętrzna







Tapo C260 przeznaczona jest do użytku w pomieszczeniach. Rejestruje obraz w rozdzielczości 4K 8MP i również wykorzystuje technologię Starlight do nagrań nocnych w kolorze. Kamera obsługuje obrót 360° w poziomie i 116° w pionie. Funkcje Smart SI pozwalają rozróżniać osoby, zwierzęta i pojazdy. Urządzenie działa w sieci bezprzewodowej 2,4 GHz i 5 GHz, a także przewodowo przez Ethernet. Wbudowane audio umożliwia komunikację w obie strony.



Ceny:



Tapo C560WS – około 310 zł

Tapo C260 – około 250 zł

Tapo H500 – około 630 zł

