Wzrosty udziałów AMD w przychodach rynku procesorów x86 - raport za 2 kwartał 2025


Autor: Adam | 06:14
Ośrodek Mercury Research opublikował raport z dostaw procesorów w 2 kwartale 2025 roku, z którego wynika, że AMD uzyskało rekordowe 41% w udziału w przychodach z rynku serwerowych procesorów. Wynika to z dużego popytu na rozwiązania AMD zarówno w przypadku chmur obliczeniowych, jak i firm. Odnotowano również znaczne wzrosty dostaw procesorów Ryzen dla urządzeń klienckich.
• Udział w przychodach ze sprzedaży procesorów serwerowych wzrósł o 7,2 punktu procentowego w ciągu roku i o 1,5 punktu w ciągu kwartału, co przełożyło się na rekordowe 41%.
• Z kolei udział w przychodach z rynku procesorów do komputerów osobistych wzrósł aż o 9,8 punktu procentowego w ciągu roku i o 1,3 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału.
• Ogólnie udział w przychodach z całego rynku procesorów x86 wzrósł o 8,8 punktów procentowych względem zeszłego roku i 1,3 punktu względem poprzedniego kwartału.





Segment2 kw. 2025 Udział w rynku2 kw. 2025 Udział w przychodach*1 kw. 2025 Udział w rynku1 kw. 2025 Udział w przychodach*2 kw. 2024 Udział w rynku2 kw. 2024 Udział w przychodach*Zmiana kwartalna Udział w rynkuZmiana kwartalna Udział w przychodach*Zmiana roczna Udział w rynkuZmiana roczna Udział w przychodach*
serwerowych27,3%41,0%27,2%39,5%24,1%33,8%0,13,21,57,2
stacjonarnych PC32,2%39,3%28,0%34,4%23,0%18,8%4,29,24,920,5
mobilnych PC20,6%21,5%22,5%22,2%20,3%17,7%-2,00,2-0,73,9
RAZEM24,2%33,0%24,4%31,7%21,3%24,2%-0,22,91,38,8


* - Udział w przychodach oszacowany przez AMD na bazie danych Mercury Research.

 
    
