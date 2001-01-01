Czwartek 21 sierpnia 2025 Wzrosty udziałów AMD w przychodach rynku procesorów x86 - raport za 2 kwartał 2025

Autor: Adam | 06:14 Ośrodek Mercury Research opublikował raport z dostaw procesorów w 2 kwartale 2025 roku, z którego wynika, że AMD uzyskało rekordowe 41% w udziału w przychodach z rynku serwerowych procesorów. Wynika to z dużego popytu na rozwiązania AMD zarówno w przypadku chmur obliczeniowych, jak i firm. Odnotowano również znaczne wzrosty dostaw procesorów Ryzen dla urządzeń klienckich.

• Udział w przychodach ze sprzedaży procesorów serwerowych wzrósł o 7,2 punktu procentowego w ciągu roku i o 1,5 punktu w ciągu kwartału, co przełożyło się na rekordowe 41%.

• Z kolei udział w przychodach z rynku procesorów do komputerów osobistych wzrósł aż o 9,8 punktu procentowego w ciągu roku i o 1,3 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału.

• Ogólnie udział w przychodach z całego rynku procesorów x86 wzrósł o 8,8 punktów procentowych względem zeszłego roku i 1,3 punktu względem poprzedniego kwartału.











Segment 2 kw. 2025 Udział w rynku 2 kw. 2025 Udział w przychodach* 1 kw. 2025 Udział w rynku 1 kw. 2025 Udział w przychodach* 2 kw. 2024 Udział w rynku 2 kw. 2024 Udział w przychodach* Zmiana kwartalna Udział w rynku Zmiana kwartalna Udział w przychodach* Zmiana roczna Udział w rynku Zmiana roczna Udział w przychodach* serwerowych 27,3% 41,0% 27,2% 39,5% 24,1% 33,8% 0,1 3,2 1,5 7,2 stacjonarnych PC 32,2% 39,3% 28,0% 34,4% 23,0% 18,8% 4,2 9,2 4,9 20,5 mobilnych PC 20,6% 21,5% 22,5% 22,2% 20,3% 17,7% -2,0 0,2 -0,7 3,9 RAZEM 24,2% 33,0% 24,4% 31,7% 21,3% 24,2% -0,2 2,9 1,3 8,8



* - Udział w przychodach oszacowany przez AMD na bazie danych Mercury Research.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



