|Czwartek 21 sierpnia 2025
Wzrosty udziałów AMD w przychodach rynku procesorów x86 - raport za 2 kwartał 2025
Autor: Adam | 06:14
|Ośrodek Mercury Research opublikował raport z dostaw procesorów w 2 kwartale 2025 roku, z którego wynika, że AMD uzyskało rekordowe 41% w udziału w przychodach z rynku serwerowych procesorów. Wynika to z dużego popytu na rozwiązania AMD zarówno w przypadku chmur obliczeniowych, jak i firm. Odnotowano również znaczne wzrosty dostaw procesorów Ryzen dla urządzeń klienckich.
• Udział w przychodach ze sprzedaży procesorów serwerowych wzrósł o 7,2 punktu procentowego w ciągu roku i o 1,5 punktu w ciągu kwartału, co przełożyło się na rekordowe 41%.
• Z kolei udział w przychodach z rynku procesorów do komputerów osobistych wzrósł aż o 9,8 punktu procentowego w ciągu roku i o 1,3 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału.
• Ogólnie udział w przychodach z całego rynku procesorów x86 wzrósł o 8,8 punktów procentowych względem zeszłego roku i 1,3 punktu względem poprzedniego kwartału.
|Segment
|2 kw. 2025 Udział w rynku
|2 kw. 2025 Udział w przychodach*
|1 kw. 2025 Udział w rynku
|1 kw. 2025 Udział w przychodach*
|2 kw. 2024 Udział w rynku
|2 kw. 2024 Udział w przychodach*
|Zmiana kwartalna Udział w rynku
|Zmiana kwartalna Udział w przychodach*
|Zmiana roczna Udział w rynku
|Zmiana roczna Udział w przychodach*
|serwerowych
|27,3%
|41,0%
|27,2%
|39,5%
|24,1%
|33,8%
|0,1
|3,2
|1,5
|7,2
|stacjonarnych PC
|32,2%
|39,3%
|28,0%
|34,4%
|23,0%
|18,8%
|4,2
|9,2
|4,9
|20,5
|mobilnych PC
|20,6%
|21,5%
|22,5%
|22,2%
|20,3%
|17,7%
|-2,0
|0,2
|-0,7
|3,9
|RAZEM
|24,2%
|33,0%
|24,4%
|31,7%
|21,3%
|24,2%
|-0,2
|2,9
|1,3
|8,8
* - Udział w przychodach oszacowany przez AMD na bazie danych Mercury Research.
