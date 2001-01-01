Twoje PC  
Tronsmart wprowadza trzy nowe głośniki Bluetooth do różnych zastosowań


Autor: Adam | 13:01
Tronsmart wprowadza do oferty trzy nowe modele głośników Bluetooth, zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach użytkowania. Model Bang 2 o mocy 90 W sprawdzi się na zewnątrz podczas spotkań towarzyskich, T8 łączy moc i mobilność przy aktywnościach outdoorowych, a Trip 2 jest przeznaczony do przenoszenia w podróży. Każdy z głośników można wykorzystać w innym otoczeniu.

Bang 2 – głośnik z systemem 2.1



Model Bang 2 oferuje 90 W w układzie 2.1 z głośnikiem niskotonowym. Odczepiany pasek i wbudowany uchwyt ułatwiają przenoszenie, a wodoodporność IPX6 oraz do 26 godzin odtwarzania umożliwiają korzystanie w różnych warunkach. Oświetlenie synchronizuje się z rytmem muzyki.

T8 – dźwięk 360° na zewnątrz



Głośnik T8 zapewnia 40 W w systemie 2.1 z dźwiękiem przestrzennym 360°. Czas pracy do 18 godzin pozwala korzystać z niego podczas biwaków czy wycieczek rowerowych. Wodoodporność IPX7 i dołączony pasek ułatwiają przenoszenie, a pokrętło głośności działa również przy mokrych dłoniach.

Trip 2 – głośnik do podróży



Trip 2 oferuje bas o 20% głębszy w porównaniu z poprzednimi modelami i dostępny jest w czterech kolorach. Lekka konstrukcja z paskiem na rękę, wodoodporność IPX7 oraz czas odtwarzania do 20 godzin ułatwiają korzystanie w drodze. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów oraz korzystanie z asystentów głosowych.

Ceny i dostępność w Polsce

Nowe modele obsługują personalizację EQ w aplikacji, podwójne parowanie dla szerszego stereo oraz łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. W Polsce będą dostępne od sierpnia w sklepach Media Expert oraz RTV Euro AGD w sugerowanych cenach detalicznych:

Bang 2 – 499 zł
T8 – 229 zł
Trip 2 – 99 zł

 
    
