Nieoficjalna specyfikacja APU Medusa Halo

Autor: Wedelek | źródło: Mores Laws Is Dead | 06:03 (2) Do sieci trafiły nowe informacje na temat planowanych na rok 2027 APU Medusa Halo od AMD. Według Moores Law is Dead układy te otrzymają chiplety z rdzeniami Zen 6 wykonanymi w litografii N2P od TSMC, a układ I/O będzie wykonany w procesie N3P. Jeśli wierzyć plotkom, to APU Medusa Halo w podstawowej konfiguracji otrzymają 12 rdzeni Zen 6 oraz 2 energooszczędne rdzenie Zen 6 LP, a wersje high-end dostaną do 24 rdzeni Zen i 2 energooszczędne Zen 6 LP. Jeśli chodzi o IGP, to mówi się nawet o 48 jednostkach obliczeniowych (CU) opartych na architekturze RDNA 5 oraz 20 MB pamięci podręcznej L2.



Teoretycznie mogłoby to zapewnić moc graficzną porównywalną z kartą NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Oprócz tego dostaniemy też 384-bitowy kontroler pamięci LPDDR6 lub 256-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X.



Mówi się również, że AMD przygotowuje wariant Medusa Halo Mini do zastosowania w notebookach i systemach kompaktowych. Ten uproszczony model ma zawierać 4 rdzenie Zen 6, 8 rdzeni Zen 6c i 2 rdzenie Zen 6 LP (łącznie 14), IGP z 24 jednostkami RDNA 5 CU i 10 MB pamięci podręcznej L2 oraz 128-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X lub 192-bitowy LPDDR6.



Ile w tym prawdy przekonamy się zapewne niebawem.





