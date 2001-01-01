Poniedziałek 25 sierpnia 2025 Rząd USA wesprze Intela wykupując 10% udziałów w spółce

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:13 Donald Trump wyciągnął pomocną rękę do pogrążonego w problemach Intela oferując spółce 8,9-miliardów dolarów w formie inwestycji w ramach ustawy CHIPS and Science Act ($5.7mld) oraz programu Secure Enclave ($3.2mld). Za te niespełna 9 miliardów dolarów rząd USA kupił w sumie 10% akcji Intela stając się jednym z większych udziałowców firmy. Pozyskane środki mają być spożytkowane na rozbudowę fabryk Intela i rozwój zaawansowanych technologii półprzewodnikowych produkowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.



Prezes Intela, Lip-Bu Tan, wyraził wdzięczność za zaufanie ze strony prezydenta i administracji, podkreślając zaangażowanie firmy w utrzymanie wiodącej roli USA w sektorze technologicznym. Z kolei Donald Trump nazwał porozumienie wielkim sukcesem, który nie tylko przyniesie miliardowe inwestycje, ale także stworzy nowe miejsca pracy w kluczowej dla gospodarki branży. W ramach porozumienia ustalono, że rząd USA nie będzie miał wpływu na zarządzanie firmą, ale poprzez swoje udziały wspiera długofalowy rozwój Intela, który planuje rozszerzenie produkcji chipów, zwłaszcza w nowym zakładzie w Arizonie.



Warto w tym miejscu nadmienić, że wcześniej rząd USA zainwestował już w fabryki Intela 2.2mld dolarów w ramach CHIPS, więc w sumie Intel dostanie od rządu ponad 11mld dolarów.

