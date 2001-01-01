Poniedziałek 25 sierpnia 2025 Tak prezentuje się Intel Panther Lake-H w wersji serwerowej

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:24 Procesory Intel Panther Lake-H znów pojawiły się w wynikach wyszukiwania. Tym razem za sprawą firmy ADLINK i ich przemysłowej płyty głównej SFF „VNX+” dla serwerów typu blade. Opisywana płyta sprzedawana jest wraz z preinstalowanym procesorem Intela (BGA) z maksymalnie 16 rdzeniami, oraz dołączonymi do niej pamięciami RAM LPDDR5X o sumarycznej pojemności do 32GB i dyskiem SSD z interfejsem PCI-E o pojemności do 1TB (Gen4 x1). TDP takiej konfiguracji to 65 W, a płyta oferuje też przeznaczone do zastosowań profesjonalnych złącze QMC, bardziej rozbudowaną procedurę testową oraz zgodność z VITA 90.x.



Podstawowa konfiguracja obejmuje też gniazdo PCIe Gen4 x2, 1x DP 2.1, 2x USB 3.2 oraz pojedyncze gniazdo rozszerzeń QMC i może zostać poszerzona o dodatkowe płytki z interfejsami PCIe Gen4 x4 lub 2x 10GBase-KX4, PCIe Gen5 x8.



Użyty w tym przypadku Intel Panther Lake-H występuje w konfiguracjach 4+8+4 lub 4+0+4. Oznacza to, że 16-rdzeniowy model będzie zawierał 4 rdzenie Cougar Cove P, 8 rdzeni Darkmont E i 4 rdzenie LP-E, a model 8-rdzeniowy będzie zawierał 4 rdzenie Cougar Cove P i 4 rdzenie LP-E Darkmont. Schemat blokowy ujawnia również, że procesor oferuje co najmniej 12 linii PCIe Gen5, 7 linii PCIe Gen4 i jedną linię PCIe Gen2. Na schemacie widać też SPI wykorzystany do komunikacji z TPM 2.0 i ROMem BIOS-u.





