Poniedziałek 25 sierpnia 2025 Analiza KunPeng 930, nowego procesora serwerowego od Huaweii

Autor: Wedelek | 06:38 Twórca YouTube o pseudonimie Kurnal opublikował na swoim kanale i w serwisie BiliBili bardzo ciekawą analizę nowego procesora serwerowego firmy Huwei - zbudowanego na bazie architektury ARM modelu KunPeng 930. Układ ten ma wymiary 77,5 mm na 58,0 mm i składa się z modułu I/O zbudowanego przez SMIC w litografii 14nm oraz chipletów wytwarzanych przez TSMC w 5nm. Ten hybrydowy podział pozwala Huawei skupić się na gęstości pamięci SRAM i skalowaniu rdzeni tam, gdzie to istotne oraz przerzucenie pozostałych produkcji do swoich fabryk.



Każdy moduł obliczeniowy zawiera czterdzieści rdzeni Arm Taishan, a docelowo można będzie tworzyć projekty złożone z 80 rdzeni w jednostkach. Każdy z rdzeni dostał 2MB pamięci L2, a cały moduł ma też do dyspozycji 91MB współdzielonej pamięci L3. Oprócz tego użytkownik otrzymuje 12-kanałowy kontroler pamięci DDR5, a w układzie I/O znajduje się kontroler dla 96 linii PCIe.





