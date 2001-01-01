|
Poniedziałek 25 sierpnia 2025
RDNA 4 ma bardziej modułową budowę niż nam się wydawało
Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:42
|Podczas tegorocznej imprezy Hot Chips AMD zdradziło opinii publicznej kilka ciekawych faktów dotyczących mikroarchitektury RDNA 4. Wynika z nich, że aktualna architektura ma budowę modułową i pozwala na bardzo szybkie budowanie mocniejszych wersji kart przez skalowanie struktur w GPU lub tworzenie słabszych wariantów poprzez wycinanie części jednostek. Podczas prezentacji pokazano układ blokowy z linią cięcia, która pozwala na podzielenie chipu na dwie niezależne części.
Większy element zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak kontrolery I/O, moduły sterujące zasilaniem i odpowiadające za bezpieczeństwo oraz obsługę mediów, co sprawia, że on działać autonomicznie. Z kolei mniejszy fragment może być połączony z innym modułem, co oszczędza zasoby. Można też łatwo wyłączać niektóre z jednostek w samym GPU (np. te wadliwe) lub ich fragmenty oraz łatwo ograniczać przepustowość interfejsu danych. Konkretnie można bez gruntownych zmian tworzyć karty z szyną 64, 128, 192 i 256 bit.
Nie oznacza to bynajmniej, że AMD będzie tworzyć nowe karty na bazie RDNA4. W zasadzie, to wiele wskazuje na to, że dla producenta Radeonów jest to etap przejściowy i że nowych kart dedykowanych już raczej nie będzie.
