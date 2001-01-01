Środa 27 sierpnia 2025 Zadebiutowała nowa wersja modularnego Framework Laptop 16

Autor: Wedelek | 06:01 Firma Framework zaprezentowała nową wersję modularnego, 16-calowego laptopa nazwanego po prostu Framework Laptop 16. Wyposażono go w procesor AMD Ryzen AI serii 300 (do wyboru jest kilka modeli) oraz układ Nvidia GeForce RTX 5070. Laptop powstał przy współpracy firm AMD, NVIDIA i Compal, a najnowsze moduły mają być też kompatybilne z oryginalnym Frameworkiem 16. Dzięki temu obecni użytkownicy mogą rozszerzyć swoje urządzenia o najnowszą generację GPU bez konieczności wymiany całej platformy.



W ramach aktualizacji zmodyfikowano rdzeń laptopa, tak zwany Mainboard, obsługuje jednocześnie cztery wyjścia wideo, dwa sloty na pamięci RAM DDR5-5600 (do 96 GB) oraz dwa M.2 (do 10 TB). Nowością jest ultrakompaktowy zasilacz USB-C 240 W zgodny z USB-PD 3.1 oraz usprawniona kamera. Oprócz tego mamy do wyboru wzmocnioną pokrywę CNC, oraz nowe wersje klawiatury.



Na liście nowych CPU znajdziemy 8-rdzeniowy AMD Ryzen AI 7 350 oraz 12-rdzeniowy Ryzen AI 9 HX 370, oba z TDP 45 W, a do oferowanego do tej pory Radeona RX 7700S dołączył wspominany na wstępie mobilny GeForce RTX 5070 z 8GB pamięci GDDR7.



Opisywany model dostępny będzie w wersji prekonfigurowanej z Windows 11, a także jako DIY Edition, z możliwością samodzielnego montażu i doboru podzespołów. Cena startuje od 1499 dolarów. Producent obniżył też cenę poprzedniego wariantu do 1299 dolarów.







