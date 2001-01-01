Twoje PC  
Środa 27 sierpnia 2025 
    

Do sieci trafiły diagramy architektury UDNA


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:17
Znany użytkownik @Kepler_L2 opublikował w sieci diagramy blokowe układów GPU na bazie nowej mikroarchitektury AMD UDNA. Widzimy na nich cztery rodzaje rdzeni GPU, a największy z nich ma się składać z 96 jednostek obliczeniowych. Grafiki pokazują bloki i silniki shaderów, z których każdy zawiera kilka jednostek obliczeniowych oraz własny backend renderujący. Silniki te są połączone z centralnym blokiem SoC, który obejmuje silnik graficzny, sprzętowe schedulery, współdzieloną pamięć podręczną L2 i jednostki dodatkowe.

Po stronie pamięci mamy maksymalnie szesnaście zunifikowanych kontrolerów, każdy o szerokości 32 bitów, co razem daje magistralę o przepustowości 512-bit. Przy zastosowaniu sześciu jednostek obliczeniowych (CU) na silnik (Shader Engine), daje nam to wartość 96 jednostek obliczeniowych w TOPowym modelu. Z kolei w nieco słabszej odmianie mamy mieć do czynienia z konfiguracją 8x5 co przekłada się na 40 jednostek CU.

Widzimy też projekty z 24 i 12 jednostkami CU zbudowane z mniejszych macierzy i mniejszej liczby kontrolerów. Przykładowo wersja z 24 jednostkami CU ma mieć do ośmiu kontrolerów pamięci, co może oznaczać różne szerokości szyny, w zależności od tego, czy całość korzysta z pamięci GDDR, czy LPDDR5X lub pochodnych.

Wyciek wspomina także o możliwości zastosowania w TOPowym modelu znacznie większej pamięci podręcznej Infinity Cache.

Ciekawym szczegółem jest też sugestia, że w modelach kart przygotowanych z myślą o centrach danych CU miałyby do dyspozycji więcej pamięci podręcznej. Widać też, że AMD bardzo mocno stawia nie tylko na unifikację RDNA i CDNA, ale też łatwą skalowalność. Swoją drogą już przy RDNA4 AMD chwaliło się modułowością swojej architektury, o czym pisaliśmy niedawno na łamach TPC.


 
    
