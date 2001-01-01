Środa 27 sierpnia 2025 GB10 – nowy SoC dla stacji roboczych od Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:29 Podczas targów Hot Chips 2025 firma Nvidia pokazała nam specyfikację nowego układu SoC o kodowej nazwie GB10 „Grace Blackwell” wyprodukowanego w litografii TSMC 3-nm. Procesor ten jest dedykowany stacjom roboczym i łączy w obudowie 2.5D GPU Blackwell z zaprojektowanym przez MediaTeka CPU na bazie architektury ARM. W sumie do dyspozycji klienta oddano 20 rdzeni Arm v9.2 podzielonych na dwa klastry po dziesięć sztuk, z których każdy (klaster) ma do dyspozycji 16 MB współdzielonej pamięci L3 (łącznie 32 MB).



Podsystem pamięci uzupełnia kontroler pamięci RAM typu LPDDR5X-9400 z 256-bitową magistralą, obsługującą do 128 GB i zapewniającą przepustowość rzędu 301 GB/s. Pamięć masowa w postaci dysków NVMe i urządzeń peryferyjnych korzysta z linii PCIe gen 4, a karta sieciowa ConnectX-7 jest podłączona za pomocą łącza PCIe Gen 5 x8.



Jeśli chodzi o część graficzną, to dostaniemy układ GPU na bazie architektury Blackwell dostrojony do niskiego poboru mocy i pracy w małych obudowach. Deklarowana szczytowa przepustowość tej konstrukcji to około 31 teraflopów dla FP32 i około 1000 topsów przy użyciu formatu NVFP4 o obniżonej precyzji firmy NVIDIA. GPU ma też 24 MB pamięci L2, a przepustowość podsystemu pamięci łączącego układy GPU wynosi 600 GB/s, umożliwiając współdzielenie danych z niskim opóźnieniem.



, która może pełnić funkcję pamięci podręcznej wyższego poziomu, widocznej dla procesora, tworząc spójną hierarchię pamięci podręcznej w obu rdzeniach. NVIDIA twierdzi, że łącze C2C między rdzeniami oferuje łączną bez konieczności intensywnego kopiowania zarządzanego programowo. Pakiet charakteryzuje się mocą obliczeniową około 140 W TDP i oferuje wyjścia wielomonitorowe (opcje DisplayPort alt-mode oraz HDMI 2.1a) oraz funkcje bezpieczeństwa i wirtualizacji przeznaczone dla profesjonalnych obciążeń.



Do klientów detalicznych GB10 trafi w formie stacji roboczej DGX Spark, który w najtańszej wersji ma kosztować około 3999 dolarów.





