Środa 27 sierpnia 2025 AMD kończy z produkcją coolerów Wraith Prism i Wraith Spire

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:39 AMD po cichu zaktualizowało identyfikatory produktów kilku procesorów Ryzen z serii 5000, 7000 i 8000. Powodem takiego działania jest zaprzestanie przez AMD produkcji dwóch systemów chłodzenia. Mowa o cenionych przez użytkowników Wraith Prism i Wraith Spire, które zadebiutowały w 2018 roku wraz z serią Ryzen 2000. Jak zauważył @momomo_us, wiele jednostek SKU Ryzen ma teraz nowy identyfikator produktu, o czym świadczy zmiana sufiksu na końcu. Dotyczy to jednostek SKU takich jak Ryzen 7 8700G, Ryzen 7 7700, Ryzen 9 7900 czy Ryzen 5 3400G.



W przypadku procesorów pudełkowych (SKU BOX), np. Ryzen 9 7900 i Ryzen 7 7700 AMD najprawdopodobniej nie przygotuje żadnego następcy dla Wraith Prism. Z kolei modele SKU MPK*, takie jak Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 3400G dostaną inny cooler, a konkretnie Wraith Stealth.





