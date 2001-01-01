Środa 27 sierpnia 2025 Sony szykuje nową konsolę przenośną. Ma być bardzo wydajna

Autor: Wedelek | źródło: MLiD | 06:51 YouTuber, Moore Law is Dead twierdzi, że Sony pracuje nad handheldem, który ma rozgromić konkurencję z Xbox ROG Ally X na czele. Jego sercem będzie APU Canis, monolityczny układ scalony o boku 135 mm, wyprodukowany w procesie technologicznym TSMC 3 nm. Dostanie on 4 rdzenie Zen 6c, 2 rdzenie Zen 6 LP (Low Power), 4 MB pamięci L3, 16-rdzeniowy układ IGP na bazie RDNA5 o taktowaniu około 1,20 GHz/ 1,65 GHz (w doku) oraz 192-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X-8533 z obsługą do 48 GB pamięci RAM.



Do tego złącze MicroSD, gniazdo M.2 na dysk, kontrolery z haptyką, dwa mikrofony i ekran dotykowy. Inne przecieki sugerują, że nowa kieszonsolka dostanie 16GB lub 24GB RAMu. Na pierwszy rzut oka to sporo, ale wg. Chcących zachować anonimowość deweloperów z uwagi na coraz większą popularność takich rozwiązań jak Nanite pamięci powinno być więcej – tak od 24GB do 32GB.



Wracając jednak do autora publikacji będącej źródłem tego newsa nowe urządzenie nazwane roboczo PlayStation 6 ma mieć od 0,55 do 0,75 razy większą wydajność w rasteryzacji niż w przypadku PlayStation 5. Z kolei wydajność śledzenia promieni będzie wynosić od 1,3 do 2,6, tego co daje PS5.



Autor spekuluje, że koszt produkcji takiej konsoli wyniósłby od 399-499 dolarów, a jego premiera mogłaby się odbyć już w 2027 roku.





