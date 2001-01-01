Poniedziałek 1 września 2025 Intel ma pomysł na łączenie rdzeni w klastry

Autor: Wedelek | źródło: Redit | 06:03 Intel złożył do urzędu wniosek patentowy opisujący bardzo ciekawy mechanizm łączenia tradycyjnych rdzeni w logiczne jednostki SDC (Software Defined Super Cores). Idea tego rozwiązania jest dość prosta – zamiast tworzyć duże, monolityczne rdzenie x86 Intel chce łączyć mniejsze rdzenie w logiczne klastry obliczeniowe. Takie konstrukcje będą tańsze w produkcji i bardziej efektywne energetycznie. Pytanie tylko co z wydajnością.



Sam projekt bardzo mocno przypomina niesławną architekturę Bulldozer od AMD i promowaną w tamtym czasie ideę CMT (Clustered Mluti Threading). Różnica polega na tym, że AMD dzieliło duże rdzenie na pół, a Intel chce skleić dwa małe rdzenie w jeden. Pomysł koncernu z Sunnyville okazał się niewypałem, a relatywnie słabe IPC jednego wątku wywołało problemy ciągnące się aż do premiery Zena. W konsekwencji AMD stanęło na skraju bankructwa, co nie jest zbyt dobrą prognostyką dla pomysłu Intela.





