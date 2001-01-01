Poniedziałek 1 września 2025 Core Ultra 5 235HX z bardzo wysoką wydajnością w Pass Marku

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:13 Podczas gdy klasyczne Arrow Lake nie cieszą się tak dużą popularnością jak by tego chciał Intel, tak dedykowana entuzjastom seria Arrow Lake-HX wygląda bardzo obiecująco. Najlepszym tego przykładem jest wydajność modelu Core Ultra 5 235HX odnotowana w PassMarku. Model ten uzyskał 4708 punktów w testach jednordzeniowych i 40 122 punkty w testach wielordzeniowych, co jest wynikiem o około 30% i 38% wyższym od wyników notowanych przez Core i5 14500HX.



235HX wyprzedził też Core i9 14900HX oraz Core i7 14700HX (20-rdzeni i 28-wątków). W pierwszym przypadku nowy CPU Intela uzyskał o około 11% więcej punktów w teście jednordzeniowym i tracąc 11% w teście wielowątkowym, a w drugim wyprzedził poprzednika o 18% teście jednordzeniowym i o 7% w teście wielowątkowym.



Core Ultra 5 235HX wyprzedził też Ryzena 7 9800X3D i Ryzena 9 9955HX3D od których ma o około 6% szybszy pojedynczy wątek. I choć to tylko testy syntetyczne to zapowiada się ciekawie.



Intel Core Ultra 5 235HX to układ mobilny wyposażony w 14 rdzeni (6 wydajnych i 8 energooszczędnych) z obsługą 14 wątków oraz pracuje z maksymalnym taktowaniem do 5,1 GHz. Chip wykonano w technologii 3 nm, a jego współczynnik TDP wynosi 55 W. Procesor posiada rozbudowaną pamięć podręczną – 24 MB L2 i 26 MB L3, a także zintegrowany kontroler pamięci obsługujący do 256 GB RAM typu DDR5-6400 w dwóch kanałach. Za generowanie grafiki odpowiada zintegrowany układ Intel Graphics z trzema rdzeniami Xe.





