Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Poniedziałek 1 września 2025 
    

Proces 2HP od Rapidus dorównuje N2 od TSMC


Autor: Wedelek | 06:21
Japoński Rapidus opublikował nowe informacje dotyczące swojego autorskiego procesu litograficznego 2nm, który ma docelowo konkurować z N2 od TSMC. Z udostępnionych danych wynika, że proces 2HP będzie charakteryzował się gęstością logiczną na poziomie 237,31 MTr/mm², co jest porównywalne z gęstością N2 (TSMC) - według szacunków ma ona obecnie 236,17 MTr/mm². Dla porównania w przypadku procesu Intel 18A gęstość wynosi 184,21 MTr/mm².

Dowiedzieliśmy się też, że Rapidus korzysta z biblioteki komórek logicznych HD na podłożu G45, co pozwala uzyskać rekordowe upakowanie tranzystorów, charakterystyczne dla najbardziej zaawansowanych procesów.

Tak dobre wyniki sprawiają, że ofertą Rapidusa są zainteresowani partnerzy z całego świata, w tym Nvidia, która chciałaby zdywersyfikować źródła dostaw. Zwłaszcza, że TSMC zapowiada podwyżki cen na nowe litografie.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    