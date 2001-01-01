|
|
|
|
|Poniedziałek 1 września 2025
|
|
|
|
|
Proces 2HP od Rapidus dorównuje N2 od TSMC
Autor: Wedelek | 06:21
|
|Japoński Rapidus opublikował nowe informacje dotyczące swojego autorskiego procesu litograficznego 2nm, który ma docelowo konkurować z N2 od TSMC. Z udostępnionych danych wynika, że proces 2HP będzie charakteryzował się gęstością logiczną na poziomie 237,31 MTr/mm², co jest porównywalne z gęstością N2 (TSMC) - według szacunków ma ona obecnie 236,17 MTr/mm². Dla porównania w przypadku procesu Intel 18A gęstość wynosi 184,21 MTr/mm².
Dowiedzieliśmy się też, że Rapidus korzysta z biblioteki komórek logicznych HD na podłożu G45, co pozwala uzyskać rekordowe upakowanie tranzystorów, charakterystyczne dla najbardziej zaawansowanych procesów.
Tak dobre wyniki sprawiają, że ofertą Rapidusa są zainteresowani partnerzy z całego świata, w tym Nvidia, która chciałaby zdywersyfikować źródła dostaw. Zwłaszcza, że TSMC zapowiada podwyżki cen na nowe litografie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|