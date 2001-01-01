Poniedziałek 1 września 2025 TSMC przyspiesza budowę FABu dla litografii 1,4nm

Autor: Wedelek | 06:31 TSMC przyspieszyło budowę nowego kompleksu przeznaczonego do produkcji układów w litografii 1,4 nm. Znany pod nazwą Fab 25 zakład powstanie w Central Taiwan Science Park niedaleko Taichung i ma obejmować cztery budynki produkcyjne. Początkowy koszt inwestycji obejmujący między innymi wzniesienie budynków szacuje się na około bilion dolarów tajwańskich, a sam zakład powinien być gotów do testowej produkcji jeszcze w 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w drugiej połowie 2028 roku ruszy masowa produkcja dla Apple, NVIDIA, AMD i innych partnerów.



Rozbudowa uwzględnia nie tylko hale produkcyjne, ale też kwestie infrastrukturalne, w tym mechanizmy do recyklingu i odsalania wody co ma chronić lokalne zasoby. Oprócz tego powstaną budynki dla R&D i działów pomocniczych.



Proces 1.4nm od TSMC pozwoli zwiększyć wydajność układów o ponad 15% przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię o 30%. Niestety wzrośnie też koszt produkcji – nawet o kilkanaście procent.





