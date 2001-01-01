Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Poniedziałek 1 września 2025 
    

TSMC przyspiesza budowę FABu dla litografii 1,4nm


Autor: Wedelek | 06:31
TSMC przyspieszyło budowę nowego kompleksu przeznaczonego do produkcji układów w litografii 1,4 nm. Znany pod nazwą Fab 25 zakład powstanie w Central Taiwan Science Park niedaleko Taichung i ma obejmować cztery budynki produkcyjne. Początkowy koszt inwestycji obejmujący między innymi wzniesienie budynków szacuje się na około bilion dolarów tajwańskich, a sam zakład powinien być gotów do testowej produkcji jeszcze w 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w drugiej połowie 2028 roku ruszy masowa produkcja dla Apple, NVIDIA, AMD i innych partnerów.

Rozbudowa uwzględnia nie tylko hale produkcyjne, ale też kwestie infrastrukturalne, w tym mechanizmy do recyklingu i odsalania wody co ma chronić lokalne zasoby. Oprócz tego powstaną budynki dla R&D i działów pomocniczych.

Proces 1.4nm od TSMC pozwoli zwiększyć wydajność układów o ponad 15% przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię o 30%. Niestety wzrośnie też koszt produkcji – nawet o kilkanaście procent.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    