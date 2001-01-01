Zdobądź soundbar TCL 35 % taniej! Nie przegap!

Autor: Adam | 14:14 Soundbar coraz częściej zastępuje tradycyjne zestawy kina domowego, pozwalając na oszczędność miejsca i łatwiejszą konfigurację. TCL Q65H to przykład urządzenia, które integruje kilka technologii audio w jednym rozwiązaniu. Do 30 września 2025 roku obowiązuje akcja 35% rabatu na Soundbar przy zakupie wybranych telewizorów TCL, a dodatkowo ten model kwalifikuje się do promocji „Do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz RRSO 0%”.









Konstrukcja i zestaw głośników



TCL Q65H to system 5.1, który łączy w sobie pięć kanałów soundbara oraz dodatkowy subwoofer. Zastosowanie bezprzewodowego subwoofera pozwala na łatwiejsze ustawienie sprzętu w pomieszczeniu, bez konieczności prowadzenia przewodów. Całość została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu zarówno w mniejszych salonach, jak i w większych przestrzeniach. Producent postawił na kompaktową obudowę, która ma ułatwiać integrację z telewizorem i innymi elementami wyposażenia.



Obsługa Dolby Atmos i DTS:X



Jednym z głównych wyróżników TCL Q65H jest wsparcie dla Dolby Atmos oraz DTS:X. Oba standardy pozwalają na uzyskanie bardziej przestrzennego dźwięku, który sprawdza się przy oglądaniu filmów akcji, koncertów czy w trakcie rozgrywki na konsoli. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu głośników oraz technologii przetwarzania sygnału użytkownik ma poczucie zanurzenia w dźwięku, co odróżnia ten model od prostszych rozwiązań 2.0 czy 2.1.



Łączność i kompatybilność



Soundbar obsługuje HDMI eARC, co pozwala na przesyłanie nieskompresowanego dźwięku wysokiej jakości z telewizora do systemu audio. Istotne jest także wsparcie Bluetooth, dzięki czemu można przesyłać muzykę bezpośrednio ze smartfona, tabletu czy komputera. TCL Q65H umożliwia również współpracę z urządzeniami obsługującymi 4K HDR, co ułatwia zachowanie pełnej jakości obrazu przy jednoczesnym korzystaniu z soundbara.



Praktyczne funkcje



Model został wyposażony w różne tryby pracy, które można dopasować do treści oglądanych na ekranie. Dostępne są ustawienia poprawiające dialogi, podkreślające efekty przestrzenne czy optymalizujące brzmienie podczas słuchania muzyki. W zestawie znajduje się pilot, który umożliwia zmianę parametrów bez konieczności korzystania z menu telewizora. Urządzenie współpracuje także z wybranymi platformami do sterowania głosowego, co może być wygodne w codziennym użytkowaniu.



Promocje i warunki zakupu



Do 30 września 2025 roku obowiązuje akcja 35% rabatu na Soundbar przy zakupie wybranych telewizorów TCL. Aby skorzystać z promocji, należy wpisać kod P-26466 podczas składania zamówienia. Dodatkowo model TCL Q65H objęty jest ofertą „Do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz RRSO 0%”. To rozwiązanie umożliwia rozłożenie płatności na mniejsze części bez dodatkowych kosztów.







Można również uwzględnić inne oferty związane z soundbarami, na przykład zniżkę z kodem R109-300925 na wybrane modele lub możliwość zakupu soundbara YAMAHA SR-X60A w obniżonej o 50% cenie przy zakupie określonego telewizora Panasonic z kodem P-26369.



Dla kogo przeznaczony jest TCL Q65H



Soundbar może zainteresować osoby, które chcą rozbudować system audio swojego telewizora, ale nie planują inwestować w pełne kino domowe z wieloma głośnikami. Dzięki bezprzewodowemu subwooferowi oraz obsłudze standardów dźwięku przestrzennego, urządzenie sprawdzi się w codziennym korzystaniu z różnych źródeł treści. Użytkownicy telewizorów TCL mogą dodatkowo skorzystać z promocji łączonych, co stanowi opcję dopasowania sprzętu audio i wideo w jednym ekosystemie.









