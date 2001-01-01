Poniedziałek 1 września 2025 Nowe EPYCi dostaną zaawansowane systemy chłodzenia

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:49 Podczas prezentacji Taiwan Microloops Corp. podczas szczytu OCP APAC, firma AMD we współpracy z partnerami zaprezentowała swoje zaawansowane rozwiązania chłodzenia cieczą dla serwerów z podstawką SP7 (następca SP5). W gnieździe tym zamontujemy procesory AMD EPYC Venice z maksymalnie 256 rdzeniami Zen 6 i EPYC Verano. Wymienione układy będą bardzo wydajne, a przez to ilość ciepła przez nie generowana też będzie stosunkowo wysoka. Samo AMD informuje, że PBO dla Venice ma wynosić od 700 W i sięga aż do 1400 W. Dla porównania AMD EPYC Turin osiągają moc do 500 W, więc 700 W to już 40% wzrost dla układów SP7.



Aby odprowadzić tak dużo ciepła firma FABRIC8LABs zaproponowała zupełnie nowy system chłodzenia cieczą bazujący na ECAM (Electrochemical Additive Manufacturing), które to rozwiązanie oferuje od 20% do 85% wyższą wydajność w porównaniu do tradycyjnych systemów chłodzących.



Oprócz tradycyjnej pompki i radiatora wykorzystano zaprojektowaną od podstaw płytę kontaktową z finami o nietypowym kształcie i cieczą chłodzącą PG25 oraz umieszczonym na niej dodatkowym radiatorem. Poniżej możecie zobaczyć kilka schematów tego rozwiązania.





