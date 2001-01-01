Twoje PC  
Poniedziałek 1 września 2025 
    

Masz płytę AsRocka i Ryzena? Koniecznie zaktualizuj BIOS


Autor: Wedelek | 06:49
Jakiś czas temu wokół AsRocka zrobiło się dość głośno z uwagi na pojawiające się w sieci informacje o nienaturalnie wysokiej liczbie uszkodzonych Ryzenów w komputerach wyposażonych w płytę główną tego producenta. Do sprawy odniosło się samo AMD, które stwierdziło, że z procesorami jest wszystko ok, a do uszkodzeń dochodzi na skutek przekroczenia bezpiecznych parametrów pracy przez układy. Finalnie okazało się, że problem był programowy i objawiał się głównie w przypadku płyt w których zamontowano model z pamięcią X3D.

AsRock szybko przygotował poprawkę w formie BIOSu 3.40 dla dotkniętych płyt i wygląda na to, że problem został rozwiązany. A przynajmniej na poziomie programowo-sprzętowym, bo jak wynika z wpisu jednego z rozwścieczonych użytkowników forum AsRocka nie każdy użytkownik dokonał niezbędnej aktualizacji. Jeśli więc macie płytę od AsRocka i Ryzena z serii 9000, to koniecznie sprawdźcie, czy macie najnowszy BIOS. Możecie to zrobić z użyciem dedykowanej aplikacji App Shop dostępnej do pobrania ze strony producenta.


 
    
