Serwer MI500 UAL256 z nawet 256 akceleratorami od AMD


Autor: Wedelek | źródło: SemiAccurate | 06:10
Mimo iż wciąż czekamy na premierę akceleratorów Instinct MI400, to AMD pracuje już ciężko nad ich następcami w postaci MI 500. Karty z tej rodziny będą oferowane w formie klastrów obliczeniowych takich jak AMD Instinct MI500 UAL256, do którego specyfikacji dotarł niedawno SemiAnalysis. Z opublikowanych informacji dowiadujemy się, że AMD chce tworzyć klastry złożone z pojedynczego CPU EPYC „Verano” z rdzeniami Zen 7 połączonego z czterema akceleratorami Instinct MI500. W sumie do jednego serwera mają wchodzić 32 takie węzły, a klient będzie mógł wziąć „z półki” konstrukcję z maksymalnie dwoma serwerami i 64 węzłami.

Daje to nam 64 CPU i aż 256 GPU rozmieszczone w dwóch szafach rack, z których każda łączy się z trzecią, centralną szafą z 18 slotami wykorzystywanymi do montażu dodatkowego osprzętu do obsługi komunikacji. W każdym z tych slotów zmieszczą się cztery układy ASIC „Vulcano” 102.4T, zaprojektowane z myślą o sieci o zewnętrznej przepustowości 800G. Premiera w 2027 roku.



 
    
