Środa 3 września 2025 
    

Nvidia umocniła swoją pozycję na rynku GPU


Autor: Wedelek | źródło: Jon Peddie Research | 06:21
Według najnowszego raportu firmy analitycznej Jon Peddie Research, Nvidia umocniła swoją dominację na rynku konsumenckich kart graficznych osiągając w drugim kwartale 2025 roku udział na poziomie 94% rynku GPU AIB (Add-In-Board). W ujęciu kwartalnym mówimy o 2,1% przyroście udziałów, a patrząc rok do roku jest to aż 6%. Przepływ klientów nastąpił ze strony AMD, które w ostatnim kwartale odpowiadało za zaledwie 6% wszystkich dostaw GPU do sklepów. Sytuacja Intela pozostaje niezmieniona – producent ten wciąż posiada mniej niż 1% udziału.

Za sukcesem Nvidii stało wprowadzenie kart z serii Blackwell ze średniej półki cenowej. Z kolei AMD poprzez ograniczoną ofertę kart na bazie RDNA 4 utraciło zainteresowanie ze strony klientów zainteresowanych kartami z wyższej półki cenowej.

W II kwartale 2025 roku dostawy kart na rynek AIB osiągnęły 11,6 mln sztuk i jest to wynik znacznie powyżej wieloletnich średnich, które dla badanego okresu wynoszą około 5,7 mln sztuk.


 
    
