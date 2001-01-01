Twoje PC  
Środa 3 września 2025 
    

W nowych CPU AMD użyje zarówno procesu N2P jak i N3P


Autor: Wedelek | źródło: ComputerBase/inne | 06:27
Ptaszki ćwierkają, że w nowych procesorach z rodziny Medusa AMD wykorzysta dwa procesy litograficzne od TSMC. W przypadku modułów CCD z rdzeniami Zen 6 zostanie użyty N2P, a IOD, czyli część z kontrolerami i IGP, będzie produkowany w starszym N3P. Każdy z CCD dostanie maksymalnie 12 rdzeni Zen 6 z obsługą technologii SMT oraz współdzieloną pamięć podręczną L3, której pojemność ma wzrosnąć do około 48 MB. Do układów konsumenckich trafią wersje z maksymalnie dwoma CCD, co da nam maksymalnie 24 rdzenie i 48 wątków. W serwerach będzie ich oczywiście więcej.

Z nieoficjalnych komunikatów dowiadujemy się też, że bloki z nastawionymi na efektywność rdzeniami Zen 6c mogą mieć nawet do 32 rdzeni na blok – 2x tyle co obecnie.

Ponoć nowa generacja Ryzenów da nam dwucyfrowy wzrost IPC, wyższe zegary i poprawki w efektywności energetycznej, a także wsparcie dla PCIe Gen 6. Wersje desktopowe będą korzystać z podstawki AM5, a ich debiut nastąpi w drugiej połowie 2026 roku.

 
    
