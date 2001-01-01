Środa 3 września 2025 Arc Pro B50, czyli najsłabszy Battlemage dla stacji roboczych

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:49 Intel oficjalnie dodał do swojego portfolio nową kartę graficzną przeznaczoną dla niedrogich stacji roboczych. Model Arc Pro B50 otrzymał 16 rdzeni Xe bazujących na architekturze Battlemage (Xe2), 16GB pamięci GDDR6 oraz specjalne jednostki XMX przeznaczone do obliczeń AI. Specyfikację uzupełnia szyna PCIe 5.0 i TDP na poziomie zaledwie 70 W. Karta wyróżnia się też niezwykle kompaktową konstrukcją, bardzo dobrym wsparciem dla Linuxa i relatywnie niską ceną wynoszącą 349 dolarów.



Jeśli zaś chodzi o wydajność, to pierwsze testy przeprowadzone w Geekbench, pokazują, że B50 jest o około 15–20% słabszy od gamingowego Arc B570 i aż o 40% wydajniejszy od Arc Pro A50.





