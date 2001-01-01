Wtorek 9 września 2025 Tablet HUAWEI o 200 zł taniej i słuchawki gratis! Nie przegap!

Autor: Adam | 15:52 Tablety w ostatnich latach zyskały na znaczeniu jako urządzenia do pracy i rozrywki, a producenci starają się oferować modele odpowiadające różnym potrzebom. Jednym z przykładów jest HUAWEI MatePad 11.5" 2025 PaperMatte Edition, który pojawił się w ofercie z ekranem o matowym wykończeniu. Do 5 października 2025 roku urządzenie dostępne jest w promocji, niższej o 200 zł od nadchodzącej. Dodatkowo do zestawu dodawane są słuchawki douszne HUAWEI Freebuds SE 3, całkowicie za darmo! Tablet kwalifikuje się również do skorzystania z trzymiesięcznego Spotify Premium dla nowych użytkowników. W artykule przyjrzymy się szczegółowo temu urządzeniu i jego specyfikacji.



HUAWEI kontynuuje rozwój serii MatePad, proponując użytkownikom rozwiązania łączące mobilność z funkcjami multimedialnymi i edukacyjnymi. Model MatePad 11.5" 2025 PaperMatte Edition został wyposażony w ekran o matowym wykończeniu, który ma zapewniać inne wrażenia podczas pracy niż typowe błyszczące wyświetlacze. Zastosowana technologia PaperMatte ogranicza refleksy i daje efekt bardziej zbliżony do tradycyjnego papieru. Urządzenie może być dzięki temu atrakcyjne dla osób, które spędzają wiele godzin na czytaniu, pisaniu notatek czy pracy z grafiką.



Ekran tabletu ma przekątną 11,5 cala oraz rozdzielczość 2200 × 1440 pikseli. Producent zadbał o odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz, co wpływa na płynność animacji i przewijania treści. Proporcje ekranu 3:2 ułatwiają korzystanie z aplikacji biurowych, edycję dokumentów i przeglądanie internetu. Dzięki matowej powłoce ogranicza efekt odbić światła w jasnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.





W kwestii wydajności tablet został oparty na procesorze Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM pozwala na płynną obsługę wielu aplikacji. Wbudowana pamięć 256 GB daje możliwość przechowywania plików, zdjęć czy projektów graficznych bez konieczności sięgania od razu po rozwiązania chmurowe. Oprogramowanie bazuje na systemie HarmonyOS 4, który rozwijany jest przez producenta jako alternatywa dla Androida. Interfejs pozwala na pracę w trybie wielookienkowym oraz obsługę gestów, co ułatwia korzystanie z tabletu w zadaniach wielozadaniowych.



W zestawie z tabletem dostępna jest klawiatura magnetyczna oraz rysik HUAWEI M-Pencil trzeciej generacji. Takie połączenie otwiera możliwość notowania, rysowania oraz pracy w aplikacjach wymagających precyzyjnych ruchów. Rysik współpracuje z ekranem obsługującym 4096 poziomów nacisku, co jest przydatne przy projektach graficznych czy edycji zdjęć. Klawiatura może zamienić tablet w lekkie urządzenie do pracy biurowej, szczególnie w podróży.



Tablet wyposażono w akumulator o pojemności 7700 mAh. Wsparcie dla ładowania 22,5 W umożliwia szybkie uzupełnianie energii. Według deklaracji producenta bateria pozwala na wielogodzinną pracę, co czyni urządzenie odpowiednim do użytku mobilnego. Wbudowane głośniki stereo wspierają przestrzenny dźwięk, co sprawdza się przy oglądaniu filmów i prowadzeniu wideokonferencji.



Nie zabrakło również funkcji przydatnych w codziennym użytkowaniu, takich jak tryby ochrony wzroku, filtr niebieskiego światła czy certyfikaty TÜV Rheinland dotyczące bezpieczeństwa ekranu. Kamerka przednia 8 MP wspiera prowadzenie rozmów online, a tylna 13 MP umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrań wideo. Łączność opiera się na module Wi-Fi 6, co przekłada się na stabilne działanie w sieciach bezprzewodowych.





Ważnym aspektem są dostępne promocje. Do 5 października 2025 roku w ofercie premierowej można kupić tablet taniej o 200 zł oraz otrzymać gratis słuchawki HUAWEI Freebuds SE 3. Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z trzymiesięcznego dostępu do Spotify Premium, jeśli wcześniej nie korzystali z tej usługi. To propozycja kierowana do osób, które chcą połączyć zakup nowego urządzenia z dodatkowymi benefitami.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

