Rewelacyjna promocja na nowy rok szkolny i studencki! Teraz w zestawie z komputerem MD DOG, urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Inspire 7221e za 1zł

Autor: Adam | 06:19 Do 30 września 2025 roku trwa oferta specjalna, w ramach której można kupić to urządzenie za jedynie 1 zł przy dodaniu do koszyka komputera MAD DOG w promocji. Dodatkowo, decydując się na zestawy MAD DOG z kartami graficznymi GeForce RTX serii 50, otrzymasz grę Borderlands 4. HP Envy Inspire 7221e wpisuje się w segment sprzętu łączącego funkcjonalność drukarki i skanera w jednym urządzeniu. Sprawdź!



HP od lat oferuje rozwiązania do użytku domowego i biurowego, a linia Envy Inspire skierowana jest do osób szukających urządzeń wielofunkcyjnych obsługujących zarówno druk w kolorze, jak i podstawowe funkcje skanera czy kopiarki. Model HP Envy Inspire 7221e to propozycja, która pozwala na wygodne wykonywanie codziennych zadań związanych z dokumentami, a przy tym oferuje wsparcie dla automatycznego druku dwustronnego. Dzięki temu można ograniczyć zużycie papieru, co przydaje się szczególnie w biurze domowym lub podczas pracy z dużą ilością notatek.



Urządzenie obsługuje standardowe formaty papieru, takie jak A4, A5, B5, a także koperty. Rozdzielczość druku wynosi do 4800 × 1200 dpi w kolorze, co umożliwia tworzenie materiałów w jakości odpowiedniej zarówno do dokumentów tekstowych, jak i grafik. Drukarka osiąga prędkość do 15 stron na minutę w czerni i do 10 stron na minutę w kolorze. Wydajność ta wystarcza do typowych zastosowań domowych, szkolnych czy małego biura.



Skaner płaski o rozdzielczości do 1200 dpi pozwala na cyfrowe archiwizowanie dokumentów, a funkcja kopiowania daje możliwość szybkiego powielania materiałów. Wszystkie opcje obsługiwane są poprzez intuicyjny panel sterowania z ekranem dotykowym. Użytkownik może w prosty sposób przełączać się pomiędzy trybami i konfigurować ustawienia.





HP Envy Inspire 7221e oferuje łączność bezprzewodową Wi-Fi, co pozwala na drukowanie z komputerów, smartfonów i tabletów bez użycia przewodów. Wspierane są także popularne usługi chmurowe, takie jak Apple AirPrint czy Mopria Print Service. Rozwiązania te ułatwiają przesyłanie dokumentów bezpośrednio z urządzeń mobilnych, co sprawdza się np. w przypadku pracy zdalnej.



Jedną z cech charakterystycznych tego modelu jest obsługa systemu Instant Ink, czyli subskrypcji, która pozwala na automatyczne zamawianie tuszu, gdy jego poziom spada. Dla osób drukujących regularnie może to być udogodnienie, eliminujące ryzyko nagłego braku atramentu. Producent zapewnia różne plany, które można dopasować do częstotliwości użytkowania urządzenia.





Ważnym aspektem są także trwające promocje. Do 30 września 2025 roku urządzenie HP Envy Inspire 7221e można kupić w ofercie specjalnej – za 1 zł przy dodaniu go do koszyka razem z komputerem MAD DOG w promocji. To opcja, która pozwala nabyć sprzęt w atrakcyjnych warunkach przy jednoczesnym zakupie nowego komputera. Co więcej, przy wyborze zestawu MAD DOG z układem GeForce RTX serii 50 dostępny jest bonus w postaci gry Borderlands 4.



Sprzęt charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, która ułatwia ustawienie go na biurku lub półce. Obudowa w jasnej kolorystyce wpisuje się w standardowy design urządzeń biurowych, a ergonomiczny układ przycisków i ekranu dotykowego sprawia, że obsługa jest wygodna.



HP Envy Inspire 7221e sprawdzi się w sytuacjach, gdzie potrzebne jest zarówno drukowanie dokumentów w kolorze, jak i szybkie kopiowanie materiałów szkolnych czy służbowych. Funkcja automatycznego druku dwustronnego, obsługa sieci bezprzewodowej oraz możliwość pracy w ekosystemie HP Instant Ink czynią z niego urządzenie dostosowane do codziennych zastosowań.





