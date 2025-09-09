Wtorek 9 września 2025 Produkcja układów w Intel 14A będzie wyraźnie droższa niż w 18A

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:03 (1) Intel ujawnił kilka ciekawych szczegółów dotyczące planowanego procesu technologicznego 14A (1,4 nm). Dowiedzieliśmy się między innymi, że produkowane w tej technologii wafle krzemowe będą wyraźne droższe niż te wytwarzane w 18A. Powodem są nowe maszyny litograficzne ASML High-NA EUV Twinscan EXE:5200B (apertura 0,55), które zapewniają wyższą rozdzielczość, ale są też znacznie droższe niż dotychczas wykorzystywane. Jedna taka jednostka to koszt rzędu 380 milionów dolarów.



Proces Intel 14A to duży skok naprzód. Intel wprowadzi w jego ramach między innymi tranzystory RibbonFET 2 w konstrukcji GAA oraz ulepszony system zasilania PowerDirect i rozwiązanie Turbo Cells (ma umożliwić tworzenie układów o wyższej częstotliwości pracy i niższym poborze energii). Intel szacuje, że układy wytwarzane w technologii 14A zaoferują do 20% wyższy współczynnik wydajności na wat, a w przypadku niskonapięciowych chipów do 35% niższe zużycie energii względem 18A.

Intel nie takie już obiecywał i zapowiadał (autor: Qjanusz | data: 9/09/25 | godz.: 11:50 )

https://twojepc.pl/...oces-litograficzny-10nm.html



ale od czasów 10nm da się zauważyć lekką poprawę w komunikacji. Nie widać pychy związanej z wyższością nad TSMC :)



