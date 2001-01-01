Wtorek 9 września 2025 Intel dostarczył Samsungowi pierwsze układy Panther Lake

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:12 Według manifestów wysyłkowych NBD, Intel wysłał Samsungowi przesyłkę wypełnioną procesorami z rodziny „Panther Lake”, które mają trafić do laptopów Galaxy Book. Niestety nie wiemy jakie dokładnie modele trafiły w ręce południowokoreańskiego producenta, bo na manifestach znajduje się tylko oznaczenie kodowe BGA2540. Pewne jest tylko to, że są to układy PTL-U lub PTL-H. Te pierwsze charakteryzują się niskim poborem mocy i zostały zaprojektowane z myślą o TDP na poziomie 15 W.



W skład tej rodziny wchodzą procesory z 6 i 8-rdzeniami w konfiguracji z czterema wysokowydajnymi rdzeniami P połączonymi z czterema rdzeniami LPE, oraz z dwoma rdzeniami LPE i czterema rdzeniami P. Obie rodziny będą wykorzystywać zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze Xe3.



Intel ma również w ofercie jednostki PTL-H z maksymalnie 16 rdzeniami CPU – 4 rdzeniami P, 8 rdzeniami E i 4 rdzeniami LPE sparowanymi z GPU z maksymalnie 12 rdzeniami Xe3.





