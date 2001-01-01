Wtorek 9 września 2025 ASML inwestuje 1,3mld euro w startup AI Mistral

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:21 Holenderska firma ASML, światowy lider w produkcji sprzętu do wytwarzania półprzewodników, nawiązała strategiczne partnerstwo z francuskim startupem Mistral AI, specjalizującym się w sztucznej inteligencji. W ramach tego porozumienia ASML zainwestuje 1,3 miliarda euro w Mistrala przejmując tym samym 11% udziałów w dofinansowywanej spółce. ASML chce wykorzystać produkty tego startupu w działaniach związanych z badaniami i rozwojem, co ma przynieść klientom firmy szybsze wprowadzanie na rynek kolejnych technologii oraz wyższą wydajność opracowywanych systemów litograficznych.



Prezes ASML Christophe Fouquet podkreślił, że partnerstwo przekracza tradycyjną relację dostawca-klient, dając obopólne korzyści i otwierając możliwości wspólnych badań nad przyszłymi technologiami. Z kolei dyrektor generalny Mistral AI Arthur Mensch zaznaczył, że połączenie eksperckiej wiedzy Mistral AI z inżynieryjnym doświadczeniem ASML przyspieszy rozwój technologiczny w sektorze półprzewodników i sztucznej inteligencji. W ramach inwestycji ASML otrzyma także miejsce w Komitecie Strategiczno-Doradczym Mistral AI, co umożliwi wpływ na przyszłe decyzje technologiczne firmy.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



