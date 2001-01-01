Środa 10 września 2025 Intel potwierdza swój plan wydawniczy

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:53 Podczas udziału konferencji Goldman Sachs Technology Intel potwierdził krążący od jakiegoś czasu po sieci plan wydawniczy na najbliższe lata. Wynika z niego, że w przyszłym roku do sklepów trafią procesory „Arrow Lake Refresh” oraz „Nova Lake”. Te pierwsze pojawią się w pierwszej połowie roku, podczas gdy Nova Lake zadebiutują pod jego koniec. A przynajmniej na papierze, bo w sklepach zobaczymy go rok później, czyli w 2027. Procesory z serii Arrow Lake Refresh będą miały tę samą liczbę rdzeni co obecnie sprzedawane układy, ale częstotliwość ich pracy zostanie zwiększona.



Początkowe plotki sugerowały też ulepszony NPU, ale wygląda na to, że Intel zrezygnował z tego usprawnienia.



Niektórzy eksperci mają nadzieję, że Intel wdroży w odświeżonych CPU coś na kształt technologii IPO, czyli precyzyjne dostrojenie częstotliwości pracy rdzeni P i E, prędkości magistrali pierścieniowej, połączenia UPI, połączeń D2D między płytkami oraz limitów mocy PL1 i PL2. W przypadku pamięci RAM, IPO zwiększa prędkość transferu i skraca czasy taktowania, sprawiając, że działają one lepiej niż na fabrycznych profilach XMP lub EXPO, a tym samym podnosząc ogólną wydajność.



Ale czy IPO faktycznie trafi do Arrow Lake Refresh wie tylko Intel.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



