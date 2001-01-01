Twoje PC  
Środa 10 września 2025 
    

Core 3 205 - nowy król wśród budżetowych CPU?


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:10
Do sieci trafiły wyniki testów budżetowego modelu Core Ultra 3 205 wykonane w CineBenchu R15 oraz 3DMarku TimeSpy. Procesor ten należy do rodziny Arrow Lake i dysponuje 8 rdzeniami. Cztery z nich to wysokowydajne rdzenie P, a cztery pozostałe to rdzenie efektywne E. Te pierwsze działają z prędkością do 4,8GHz, podczas gdy ich słabsi bracia są taktowani zegarem do 4,2GHz. Model ten jest bezpośrednim następcą Core i3 14100 i dzieli z Core 5 255 ten sam układ IGP – z dwoma rdzeniami Xe.

To wystarczy by wyprzedzić wspomnianego tu Core i3 14100 o odpowiednio 75% i 48% w 3DMarku i CineBenchu, niewiele ustępując droższemu Core 5 255. To czyni z niego bardzo ciekawą propozycję. Na razie kupić można jedynie całe zestawy z tym układem, wycenione na około $360, więc ciężko oszacować jego cenę ale wygląda na to, że oscyluje ona wokół $120.


 
    
