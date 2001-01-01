Środa 10 września 2025 ARM prezentuje nową platformę SoC

Autor: Wedelek | źródło: ARM, VideoCardZ | 06:29 ARM zaprezentował nową platformę dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych wymagających dużej wydajności. Nowe rozwiązanie nazywa się Lumex (compute subsystem – w skrócie CSS) i składa się rdzeni Arm V9.3 ze wsparciem dla instrukcji SME2 połączonych w jeden duży klaster C1 oraz IGP Mali G1 wraz z dedykowanym koprocesorami. Część CPU będzie występować w czterech odmianach: C1-Ultra (+25% wyższy IPC pojedynczego wątku względem Cortexa X925), C1 Premium (o 35% mniejszy rozmiar niż w przypadku C1 Ultra, ale kosztem niższej wydajności), C1-Pro (wysoka wydajność w grach), C1- Nano (o 26% bardziej efektywny niż Cortex A520).



ARM chwali się też, że nowe CPU będą nawet 5x wydajniejsze w rozwiązaniach bazujących na AI w porównaniu do poprzedników. Jako przykład podano, że opóźnienie w generowaniu głosu spadło o 4,7x a audio było generowane 2,8x szybciej.



Ciekawie zapowiada się też układ Mali G1, który w wersji Ultra ma oferować wyraźny, bo nawet 20% skok wydajności względem IGP, który zastępuje. Szczególnie duży postęp zaszedł w przypadku śledzenia promieni, gdzie jednostka RTUv2 odpowiadająca za sprzętową akcelerację jest w stanie robić obliczenia nawet 2x szybciej.





