Środa 10 września 2025 Zyskaj słuchawki gratis! Wyjątkowa promocja z tabletem LENOVO - sprawdź!

Autor: Adam | 23:58 Tablet Lenovo Tab Plus 11.5" 8/256 GB Wi-Fi to urządzenie, które znajdziesz teraz w ofercie Media Expert wraz z pakietem promocji dostępnych do 30 września 2025 roku. Do tego modelu oraz innych wybranych tabletów Lenovo dodawane są gratis słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w kolorze czarnym w ramach tej promocji. Nie przegap!



Oprócz tego można skorzystać z dodatkowych ofert takich jak Norton 360 Deluxe w cenie 29,99 zł czy Spotify Premium na 3 miesiące bez opłat dla nowych subskrybentów.



Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy, rozrywce i komunikacji w trybie mobilnym. Producent stawia na ekran o przekątnej 11,5 cala, rozbudowaną pamięć i system audio oparty na głośnikach JBL. Sprzęt wpisuje się w kategorię tabletów multimedialnych, które można dopasować do różnych zadań zarówno domowych, jak i zawodowych.







Tablet Lenovo Tab Plus 11.5" 8/256 GB Wi-Fi jest propozycją kierowaną do osób szukających uniwersalnego urządzenia o dużym ekranie i pojemnej pamięci. Producent wyposażył go w wyświetlacz 11,5 cala o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli, co umożliwia wygodne oglądanie materiałów wideo, korzystanie z aplikacji czy przeglądanie internetu. Technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, a odświeżanie 90 Hz przekłada się na płynniejsze wyświetlanie treści.



Tablet opiera się na ośmiordzeniowym procesorze MediaTek Helio G99, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Dzięki temu urządzenie radzi sobie z wielozadaniowością i uruchamianiem bardziej wymagających aplikacji. Pamięć wewnętrzna wynosi 256 GB i może być rozszerzona o dodatkowe miejsce dzięki obsłudze kart microSD. Pozwala to na przechowywanie dużej ilości plików, zdjęć i filmów.



Ważnym elementem Lenovo Tab Plus 11.5 jest system audio. Zastosowano w nim osiem głośników marki JBL wspieranych przez technologię Dolby Atmos, co sprawia, że urządzenie nadaje się do słuchania muzyki i oglądania filmów bez konieczności podłączania dodatkowego sprzętu. Producent uwzględnił również funkcję Lenovo Premium Audio, która pozwala dostosować dźwięk do różnych zastosowań.



Tablet wyposażony jest w system operacyjny Android 13, z możliwością aktualizacji do nowszych wersji. Oprogramowanie daje dostęp do szerokiej gamy aplikacji, gier i narzędzi dostępnych w Google Play. Lenovo zapewnia także interfejs z dodatkowymi opcjami personalizacji i obsługi wielookienkowej.



Akumulator o pojemności 8600 mAh wspiera szybkie ładowanie 45 W, co ułatwia codzienne użytkowanie i ogranicza czas spędzony przy ładowarce. Według producenta jedno ładowanie wystarcza na wiele godzin pracy lub rozrywki, co może być istotne podczas podróży. Ładowarka 45 W znajduje się w zestawie, co oznacza, że nie ma konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.



W kwestii łączności tablet obsługuje Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth 5.2. Umożliwia to szybkie przesyłanie danych, stabilne połączenie z internetem i współpracę z bezprzewodowymi akcesoriami, takimi jak słuchawki, głośniki czy klawiatury. Lenovo Tab Plus 11.5 nie posiada slotu na kartę SIM, dlatego korzystanie z internetu mobilnego wymaga tetheringu ze smartfona lub dodatkowego routera LTE/5G.



Na froncie urządzenia umieszczono kamerę 8 Mpix, która sprawdzi się w rozmowach wideo. Z kolei tylna kamera 13 Mpix pozwala na wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo w jakości wystarczającej do codziennych zastosowań. Wbudowane mikrofony wspierają redukcję szumów, co poprawia jakość komunikacji online.



Lenovo Tab Plus 11.5 dostępny jest w kolorze szarym, a jego obudowa została zaprojektowana z myślą o wygodnym trzymaniu w rękach i użytkowaniu w różnych warunkach. Smukła konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że tablet można łatwo zabierać ze sobą w podróż czy na spotkania.







Do 30 września 2025 roku w ramach promocji dodawane są gratis słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w kolorze czarnym do tego modelu i innych wybranych tabletów Lenovo. Oprócz tego klienci mają możliwość zakupu Norton 360 Deluxe w cenie 29,99 zł oraz skorzystania z Spotify Premium na 3 miesiące za darmo, jeśli są nowymi subskrybentami.









---



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



