Tańszy Mac dla studentów i dodatkowe promocje

Autor: Adam | 23:14 Już teraz wyjątkowy Apple MacBook Air w ofercie Media Expert możesz kupić o 200 zł taniej. Do 27 września 2025 roku w ramach akcji dla studentów przy zakupie tego i innych wybranych modeli MacBook Air z serii M4 i M2 otrzymasz rabat! Sprawdź!



Oprócz tego możesz także skorzystać z dodatkowych promocji, takie jak głośnik mobilny nawet 200 zł taniej czy leasing dla firm. MacBook został wyposażony w procesor Apple M4, ekran Retina 13,6 cala i pamięć 16 GB RAM, co czyni go sprzętem dopasowanym do różnych codziennych zadań. Konstrukcja utrzymana jest w charakterystycznym dla serii MacBook Air smukłym formacie. Model ten kierowany jest do osób poszukujących urządzenia do nauki, pracy i rozrywki w mobilnym stylu.



To wyjątkowa odsłona serii Air w postaci modelu MacBook Air 2025. Urządzenie to łączy kompaktową konstrukcję z ekranem Retina o przekątnej 13,6 cala, który obsługuje szeroką gamę barw P3 i technologię True Tone. Rozdzielczość 2560 × 1664 piksele pozwala na szczegółowe odwzorowanie obrazu, co sprzyja zarówno pracy biurowej, jak i korzystaniu z multimediów.







W tej wersji zastosowano procesor Apple M4, którego architektura opiera się na energooszczędnych i wydajnych rdzeniach zoptymalizowanych pod kątem macOS. Zintegrowany układ graficzny Apple GPU wspiera akcelerację graficzną w codziennych zadaniach, a także w bardziej wymagających projektach. 16 GB pamięci RAM zapewnia płynne działanie systemu oraz aplikacji wielozadaniowych. Dysk SSD o pojemności 256 GB pozwala na szybki zapis i odczyt danych, a także na przechowywanie dokumentów, projektów oraz materiałów multimedialnych.



System macOS Sonoma został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać potencjał procesora M4. Użytkownicy mogą liczyć na integrację z ekosystemem Apple, w tym synchronizację z iPhone'em czy iPadem. Zaletą jest też obsługa rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych czy uwierzytelnianie Touch ID.



Apple MacBook Air 2025 utrzymuje charakterystyczną dla tej serii smukłą i lekką konstrukcję. Grubość urządzenia nie przekracza 1,2 cm, a waga pozostaje na poziomie około 1,24 kg. Dzięki temu laptop można łatwo przenosić, a jego mobilny charakter sprawdzi się zarówno w pracy zdalnej, jak i podczas zajęć akademickich.



W kwestii łączności laptop obsługuje Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Umożliwia to stabilne połączenie z siecią i bezprzewodowymi akcesoriami. Na obudowie znalazły się dwa porty Thunderbolt / USB 4 oraz gniazdo MagSafe 3, które służy do ładowania. Dodatkowo dostępne jest wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm.



Apple zadbało również o system audio i kamerę. Cztery głośniki z obsługą Dolby Atmos oferują przestrzenny dźwięk, a kamera FaceTime HD 1080p umożliwia prowadzenie rozmów wideo w wysokiej jakości. Zintegrowany system trzech mikrofonów wspiera redukcję szumów otoczenia.



Akumulator pozwala na całodzienną pracę bez konieczności częstego sięgania po ładowarkę. Obsługa szybkiego ładowania sprawia, że w krótkim czasie można uzupełnić znaczną część energii. Zasilacz MagSafe 35 W jest dołączony do zestawu.



Laptop dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, a w ofercie Media Expert prezentowany jest w wersji Starlight. To wykończenie wyróżnia się subtelnym odcieniem, wpisującym się w charakter serii Air.







Do 27 września 2025 roku studenci kupujący ten model lub inne wybrane MacBooki Air z procesorami M4 i M2 mogą skorzystać z akcji specjalnej i otrzymać rabat 200 zł. Ponadto przy zakupie dostępne są inne promocje, takie jak głośnik mobilny do 200 zł taniej oraz oferta leasingu dla firm.













Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

