Środa 10 września 2025 Intel wprowadza do oferty pięcioletni CPU z serii Comet Lake

Autor: Wedelek | 06:33 Dość nieoczekiwanie Intel wprowadził do oferty nowy procesor bazujący na mocno leciwej już architekturze „Comet Lake”. Core i5-110, bo to o nim mowa to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor ze zintegrowaną kartą graficzną UHD Graphics 630 taktowany zegarem 2,9GHz / 4,3GHz. Jego TDP wynosi 65 W, a układ jest produkowany w równie antycznym co architektura procesie 14 nm+++. Niebiescy życzą sobie za tego dziadka 200 dolarów, co oznacza, że jego opłacalność jest praktycznie żadna. Zwłaszcza, że w tej cenie da się już kupić Core Ultra 5 z serii 200S „Arrow Lake”, których wydajność jest znacznie wyższa.



Dla kogo jest więc ten układ? Myślę, że dla użytkowników platformy LGA1200, którzy obecnie korzystają z procesorów i3 i chcieliby sobie jak najniższym kosztem zaktualizować PCta może to być jakaś opcja do rozważenia. Zwłaszcza gdy sugerowana cena detaliczna na poziomie $200 zmieni się w $150 lub mniej.





