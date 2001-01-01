Poniedziałek 15 września 2025 Układ N1 nie obsługuje kanału 320MHz

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:42 Wraz z premierą iPhonów 17 Apple wprowadziło do swojego portfolio nowy układ komunikacyjny o nazwie N1. Docelowo chipy z tej rodziny mają zastąpić wszystkie inne koprocesory dla łączności dając Apple pełną niezależność od poddostawców. Nim jednak do tego dojdzie mini trochę czasu, w którym użytkownicy będą skazani na pewne ograniczenia. Aktualnie najgłośniej mówi się o braku obsługi kanału 320 MHz przez N1, co sztucznie ogranicza możliwości WiFi 7.



Tym samym wszystkie smartfony od Apple obsługują w tej chwili kanały do 160 MHz włącznie, przez co WiFi 7 nie osiąga pełnej, zakładanej przez standard przepustowości. Nie żeby stanowiło to jakiś duży problem, bo nawet z ograniczeniem sieć bezprzewodowa w iPhoneach 17 jest bardzo szybka, a sieci dla użytkowników detalicznych nie są w stanie wykorzystać pełnego potencjału tego, co jest teraz.



Z drugiej strony wraz z N1 użytkownicy otrzymali usprawniony AirDrop i bardziej wydajne hotspoty, więc wydaje się, że wprowadzenie własnych układów da użytkownikom pewne benefity.





