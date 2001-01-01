Twoje PC  
Poniedziałek 15 września 2025 
    

Nintendo wskrzesza Virtual Boya


Autor: Wedelek | źródło: Nintendo | 06:07
Podczas prezentacji Nintendo Direct 2025 firma zaprezentowała adapter nawiązujący designem i funkcjami do legendarnego Virtual Boya, dedykowany fanom tego 30-letniego już sprzętu, którzy chcieliby na nowo zagrać w kultowe dziś gry. Urządzenie ma emulować oryginalną konsolę i do działania wymaga Switcha, lub Switcha 2, a zadaniem przystawki jest emulowanie efektu stereoskopowego na nowoczesnych ekranach. Nintendo planuje wypuścić w sumie aż dwie wersje: plastikową replikę, która naśladuje oryginalny zestaw słuchawkowy, oraz uproszczoną, tekturową wersję dla klientów z ograniczonym budżetem. Zarówno pierwszy jak i drugi model pozwala na wsunięcie konsoli do wbudowanego uchwytu, tak aby wyświetlacz był dopasowany do soczewek adaptera.

Model plastikowy został wyceniony na 99,99 USD, a za model tekturowy zapłcimy 24,99 USD. Premiera ma mieć miejsce 17 lutego 2026 roku i będzie sprzedawany w sklepie internetowym Nintendo. Aby móc korzystać z urządzenia należy posiadać subskrypcję Nintendo Switch Online z pakietem Expansion Pack.

Kolekcja obejmuje w sumie 14 tytułów z Virtual Boy, w tym Virtual Boxing, V-Tetris, Teleroboxer, Mario Clash, Mario Tennis i Classic Pinball.


 
    
