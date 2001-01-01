Poniedziałek 15 września 2025 Urodzinowe mega przeceny - złap KARCHER K7 Smart Control Home taniej!

Autor: Adam | 07:01 Myjki ciśnieniowe to urządzenia, które mogą wspierać prace porządkowe zarówno wokół domu, jak i w ogrodzie. Model KARCHER K7 Smart Control Home jest jedną z opcji dostępnych dla użytkowników poszukujących rozwiązania do czyszczenia powierzchni twardych, ogrodowych tarasów czy elementów wyposażenia. Do 10 października 2025 roku trwa w Media Expert akcja „Przeceny na urodziny”, obejmująca ten oraz inne produkty, z możliwością rozłożenia zakupu na 40 rat 0% i RRSO 0% w tym roku. Dodatkowo cena myjki może zostać obniżona o 50 zł dzięki kodowi ME2208-300925. Klienci korzystający z aplikacji mają szansę otrzymać do 100 zł rabatu na start. Sprawdź szczegóły!



Myjka ciśnieniowa KARCHER K7 Smart Control Home została zaprojektowana jako urządzenie wspierające czyszczenie powierzchni wokół domu. Sprzęt opiera się na wydajnym silniku wodnym chłodzonym cieczą oraz pompie wysokociśnieniowej, co ma na celu utrzymanie stabilnych parametrów pracy. Obudowa została wykonana z materiałów odpornych na wilgoć, co zwiększa bezpieczeństwo w czasie użytkowania. Zestaw zawiera lancę Multi Jet 3 w 1, pistolet spryskujący G 180 Q z wyświetlaczem LED, a także przystawkę T-Racer T 7, która pozwala czyścić powierzchnie płaskie, takie jak tarasy czy podjazdy.



Urządzenie oferuje ciśnienie robocze w zakresie do 180 bar oraz przepływ wody na poziomie około 600 litrów na godzinę. Maksymalna temperatura wody zasilającej wynosi 60°C. Silnik indukcyjny z chłodzeniem wodnym został zaprojektowany tak, aby wspierać długotrwałą pracę przy zachowaniu stabilnych osiągów. Zasięg pracy ułatwia wąż wysokociśnieniowy o długości 10 metrów, a mobilność zapewniają kółka transportowe oraz wysuwany uchwyt teleskopowy. Do zestawu producent dołącza także filtr wody, zabezpieczający pompę przed uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniami.







KARCHER K7 Smart Control Home jest wyposażona w system regulacji ciśnienia, który odbywa się poprzez obrót lancy lub ustawienia dostępne z poziomu pistoletu. Użytkownik może sprawdzić aktualne parametry na wyświetlaczu LED. Dodatkowo urządzenie współpracuje z aplikacją mobilną Karcher Home & Garden, która umożliwia dobór trybów pracy w zależności od rodzaju powierzchni. Funkcja boost pozwala chwilowo zwiększyć ciśnienie wody, co sprawdza się przy trudniejszych zabrudzeniach. W przypadku powierzchni delikatnych możliwe jest zastosowanie trybu łagodniejszego, aby uniknąć uszkodzeń.



Myjka może być stosowana do czyszczenia wielu elementów znajdujących się w przestrzeni domowej i ogrodowej. Tarasy, chodniki, podjazdy czy elewacje to powierzchnie, gdzie wysokie ciśnienie wody ułatwia usunięcie zabrudzeń. Przystawka T-Racer wspiera równomierne czyszczenie większych płaskich fragmentów, co może być przydatne przy pielęgnacji kostki brukowej. Urządzenie sprawdzi się także przy myciu ogrodowych mebli, narzędzi czy rowerów. Dzięki regulacji ciśnienia można dopasować pracę myjki zarówno do twardych, jak i bardziej wrażliwych materiałów.



Do 10 października 2025 roku trwa w Media Expert akcja „Przeceny na urodziny”. W jej ramach model KARCHER K7 Smart Control Home dostępny jest z możliwością zakupu w 40 ratach 0% i bez kosztów RRSO w tym roku. Kod ME2208-300925 obniża cenę myjki o 50 zł, a dodatkowo dla osób korzystających z aplikacji przygotowano ofertę do 100 zł rabatu na start. Zestawienie tych warunków sprawia, że użytkownik może wybrać formę finansowania dopasowaną do swoich oczekiwań.









---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



