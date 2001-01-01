|
Czy warto przyjrzeć się bliżej nowym iPhone'om 17, Pro i Air?
Autor: Adam | 23:56
|
|W sklepie Media Expert rozpoczęła się przedsprzedaż nowych smartfonów Apple – modeli iPhone 17, iPhone 17 Pro oraz iPhone Air. Ta generacja wprowadza kilka zmian technicznych, które mogą zainteresować osoby rozważające wymianę telefonu. W szczególności uwagę przyciągają ekrany, aparaty fotograficzne i dostępne pojemności pamięci. Każdy z modeli ma nieco inne przeznaczenie i odpowiada na różne potrzeby użytkowników. Poniżej znajduje się przegląd kluczowych cech nowej serii. Zapraszamy!
iPhone 17 – główny model nowej serii
Podstawowa wersja iPhone'a 17 zachowuje wygląd zbliżony do poprzedników, jednak ekran został dostosowany do obecnych trendów. Smartfon otrzymał wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3000 nitów. Co istotne, te same parametry posiada iPhone 17 Pro, co oznacza, że różnice między nimi skupiają się głównie na aparatach i dodatkowych funkcjach.
W ofercie dostępnych jest pięć wariantów kolorystycznych: biały, czarny, lawendowy, gołębi i szałwiowy. Zmieniono także podejście do pamięci – wersja podstawowa startuje teraz od 256 GB, co w praktyce daje więcej przestrzeni użytkownikom korzystającym z wielu aplikacji i multimediów.
Zmiany w aparatach
W nowym iPhonie 17 unowocześniono przedni aparat, a dodatkowo poprawiono ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 MP. Rozwiązania znane z droższych modeli trafiają więc także do wersji podstawowej.
Model Pro otrzymał teleobiektyw o większej matrycy, co może okazać się przydatne przy zdjęciach wykonywanych z dużej odległości. Wersje Pro obsługują również nagrywanie wideo w formacie ProRes RAW, co stanowi istotną opcję dla osób zajmujących się obróbką filmów.
iPhone 17 Pro i Pro Max – więcej pamięci i detali
Wariant Pro Max rozszerza możliwości serii, wprowadzając wybór pamięci aż do 2 TB. Obok tej wersji dostępne są także modele 256 GB, 512 GB i 1 TB.
Producent zastosował aluminiową obudowę typu unibody i odświeżony układ wyspy aparatów. Kolorystyka obejmuje srebrny, błękit określany jako „głębinowy” oraz pomarańczowy, co daje szersze pole wyboru pod względem estetyki.
iPhone Air – lżejsza alternatywa
Osoby poszukujące innego podejścia mogą zainteresować się modelem iPhone Air. Urządzenie dostępne jest w kilku wersjach pamięci – 256 GB, 512 GB i 1 TB. Atutem tego modelu jest niższa waga i większa różnorodność kolorów.
Air kierowany jest do użytkowników, którzy chcą zachować większość funkcji ekosystemu Apple, ale preferują nieco lżejsze i prostsze konstrukcje.
Bateria i ładowanie
W całej serii wprowadzono poprawki dotyczące wydajności baterii. Smartfony mają dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, a dzięki szybkiemu ładowaniu 40 W można uzyskać 50% pojemności w około 20 minut. To może być ważne dla osób, które często korzystają z telefonu w podróży i nie mają czasu na długie ładowanie.
Przedsprzedaż i dostępność w Media Expert
Przedsprzedaż rozpoczęła się 12 września 2025 roku. Na stronach Media Expert można znaleźć szczegółowe konfiguracje oraz informacje o kolorach i wariantach pamięci. Klienci mają możliwość sprawdzenia oferty jeszcze przed premierową wysyłką.
Starsze modele wciąż w sprzedaży
Wprowadzenie nowej serii zwykle wpływa na większe zainteresowanie starszymi generacjami. Modele iPhone 16 pozostają w sprzedaży i dla części osób mają szansę stać się ciekawą alternatywą ze względu na niższą cenę. Takie rozwiązanie może zainteresować użytkowników, którzy nie potrzebują wszystkich nowych funkcji, a chcą pozostać w ekosystemie Apple.
Podsumowanie
Seria iPhone 17 obejmuje trzy główne linie: standardowy model, Pro/Pro Max oraz Air. Wspólne cechy to ekrany 6,3 cala, odświeżanie 120 Hz i jasność 3000 nitów. Wersje Pro i Pro Max wyróżniają się dodatkowymi funkcjami fotograficznymi i większymi pojemnościami pamięci, sięgającymi do 1 i 2 TB. Air natomiast stanowi lżejszą alternatywę, dostępną w kilku wariantach pamięci i kolorach.
Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert
