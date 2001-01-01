Poniedziałek 15 września 2025 Czy warto przyjrzeć się bliżej nowym iPhone'om 17, Pro i Air?

Autor: Adam | 23:56 W sklepie Media Expert rozpoczęła się przedsprzedaż nowych smartfonów Apple – modeli iPhone 17, iPhone 17 Pro oraz iPhone Air. Ta generacja wprowadza kilka zmian technicznych, które mogą zainteresować osoby rozważające wymianę telefonu. W szczególności uwagę przyciągają ekrany, aparaty fotograficzne i dostępne pojemności pamięci. Każdy z modeli ma nieco inne przeznaczenie i odpowiada na różne potrzeby użytkowników. Poniżej znajduje się przegląd kluczowych cech nowej serii. Zapraszamy!







iPhone 17 – główny model nowej serii



Podstawowa wersja iPhone'a 17 zachowuje wygląd zbliżony do poprzedników, jednak ekran został dostosowany do obecnych trendów. Smartfon otrzymał wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3000 nitów. Co istotne, te same parametry posiada iPhone 17 Pro, co oznacza, że różnice między nimi skupiają się głównie na aparatach i dodatkowych funkcjach.



W ofercie dostępnych jest pięć wariantów kolorystycznych: biały, czarny, lawendowy, gołębi i szałwiowy. Zmieniono także podejście do pamięci – wersja podstawowa startuje teraz od 256 GB, co w praktyce daje więcej przestrzeni użytkownikom korzystającym z wielu aplikacji i multimediów.







Zmiany w aparatach



W nowym iPhonie 17 unowocześniono przedni aparat, a dodatkowo poprawiono ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 MP. Rozwiązania znane z droższych modeli trafiają więc także do wersji podstawowej.



Model Pro otrzymał teleobiektyw o większej matrycy, co może okazać się przydatne przy zdjęciach wykonywanych z dużej odległości. Wersje Pro obsługują również nagrywanie wideo w formacie ProRes RAW, co stanowi istotną opcję dla osób zajmujących się obróbką filmów.



iPhone 17 Pro i Pro Max – więcej pamięci i detali







Wariant Pro Max rozszerza możliwości serii, wprowadzając wybór pamięci aż do 2 TB. Obok tej wersji dostępne są także modele 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Producent zastosował aluminiową obudowę typu unibody i odświeżony układ wyspy aparatów. Kolorystyka obejmuje srebrny, błękit określany jako „głębinowy” oraz pomarańczowy, co daje szersze pole wyboru pod względem estetyki.



iPhone Air – lżejsza alternatywa



Osoby poszukujące innego podejścia mogą zainteresować się modelem iPhone Air. Urządzenie dostępne jest w kilku wersjach pamięci – 256 GB, 512 GB i 1 TB. Atutem tego modelu jest niższa waga i większa różnorodność kolorów.







Air kierowany jest do użytkowników, którzy chcą zachować większość funkcji ekosystemu Apple, ale preferują nieco lżejsze i prostsze konstrukcje.



Bateria i ładowanie



W całej serii wprowadzono poprawki dotyczące wydajności baterii. Smartfony mają dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, a dzięki szybkiemu ładowaniu 40 W można uzyskać 50% pojemności w około 20 minut. To może być ważne dla osób, które często korzystają z telefonu w podróży i nie mają czasu na długie ładowanie.



Przedsprzedaż i dostępność w Media Expert



Przedsprzedaż rozpoczęła się 12 września 2025 roku. Na stronach Media Expert można znaleźć szczegółowe konfiguracje oraz informacje o kolorach i wariantach pamięci. Klienci mają możliwość sprawdzenia oferty jeszcze przed premierową wysyłką.



Starsze modele wciąż w sprzedaży



Wprowadzenie nowej serii zwykle wpływa na większe zainteresowanie starszymi generacjami. Modele iPhone 16 pozostają w sprzedaży i dla części osób mają szansę stać się ciekawą alternatywą ze względu na niższą cenę. Takie rozwiązanie może zainteresować użytkowników, którzy nie potrzebują wszystkich nowych funkcji, a chcą pozostać w ekosystemie Apple.



Podsumowanie



Seria iPhone 17 obejmuje trzy główne linie: standardowy model, Pro/Pro Max oraz Air. Wspólne cechy to ekrany 6,3 cala, odświeżanie 120 Hz i jasność 3000 nitów. Wersje Pro i Pro Max wyróżniają się dodatkowymi funkcjami fotograficznymi i większymi pojemnościami pamięci, sięgającymi do 1 i 2 TB. Air natomiast stanowi lżejszą alternatywę, dostępną w kilku wariantach pamięci i kolorach.













---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



