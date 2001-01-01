Poniedziałek 15 września 2025 AIDA64 v8.00, lepsze wsparcie 64-bit, RTX 5000, Windows PE

Autor: DYD | 07:41 Ukazała się okrągła, nowa wersja AIDA64 - bardzo popularnego narzędzia do testowania i monitorowania pracy procesorów i kart graficznych. Program działa teraz w pełni w trybie 64-bitowym, korzysta z nowego kompilatora, a dzięki temu uruchamia się szybciej i pracuje sprawniej. Dodano obsługę OpenCL dla kart graficznych GeForce RTX 5000 Series. Ulepszono skalowanie DPI z uwzględnieniem ustawień dla poszczególnych monitorów oraz poprawiono obsługę konfiguracji wielomonitorowych. Usprawniono również obsługę ciągów Unicode, lokalizację i rozwiązano problemy związane z kodowaniem znaków w systemie Windows. Oprogramowanie wspiera teraz Windows PE w wersji 3.0 i nowszych, a także wprowadza format plików SPZIP, który pozwala na bardziej kompaktowe zapisywanie układów SensorPanel.



Natywne pliki binarne 64-bitowe, nowy kompilator, szybszy start i działanie: AIDA64 w pełni wykorzystuje moc nowoczesnych procesorów 64-bitowych, co przekłada się na szybszą i bardziej responsywną pracę.



Obsługa OpenCL dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 5000: Nowa wersja odblokowuje testy wydajności GPGPU i testy obciążeniowe GPU dla najnowszych układów NVIDIA, umożliwiając użytkownikom dokładny pomiar wydajności sprzętu. Nie było to możliwe w poprzednich 32-bitowych wersjach AIDA64.



Dynamiczne skalowanie DPI (świadomość DPI dla każdego monitora): Użytkownicy z wieloma monitorami i mieszanymi ustawieniami DPI uzyskają znacznie bardziej przyjazną obsługę. Okna AIDA64 będą teraz automatycznie i płynnie dostosowywać się podczas przenoszenia między ekranami.



Ulepszone zarządzanie wieloma monitorami: AIDA64 v8.00 oferuje poprawione działanie w konfiguracjach wielomonitorowych, szczególnie w przypadku korzystania z różnych ustawień DPI.



Obsługa łańcuchów znaków Unicode, ulepszona lokalizacja, naprawione problemy z kodowaniem Windows: Dzięki pełnej obsłudze Unicode przełączanie języków interfejsu odbywa się teraz bezproblemowo, a oprogramowanie nie jest już zależne od potencjalnie błędnych ustawień kodowania znaków w systemie Windows.



Obsługa Windows PE v3.0+: AIDA64 może być teraz używana na nowoczesnych startowych systemach Windows (live CD), takich jak Windows PE v3.0, które wcześniej były niekompatybilne z 32-bitową wersją oprogramowania.



Format plików SPZIP dla bardziej kompaktowych układów SensorPanel: Nowy format SPZIP wykorzystuje kompresję ZIP, dzięki czemu układy SensorPanel są zwykle mniej niż o połowę mniejsze w porównaniu do klasycznych plików .sensorpanel. Pozwala to także na łatwe rozpakowywanie i modyfikowanie poszczególnych elementów w układzie.

